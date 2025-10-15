Notebook Lenovo con Ryzen 5 e 16GB RAM ora a meno di 400€ su Amazon

Con Lenovo IdeaPad Slim 3 puoi avere un notebook leggero e veloce ideale per qualsiasi attività, che si tratti di studio o lavoro. Questo modello con processore AMD Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB è in sconto eccezionale oggi su Amazon a soli 399 euro, con consegna e spedizione immediata.

Il classico portatile perfetto per studenti, smart working e lavoro in mobilità dotato di un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD per un’esperienza multimediale arricchita da altoparlanti Dolby Audio. Il processore, come anticipato, è un AMD Ryzen 5 7520U ad alte prestazioni con il supporto di 16GB di RAM LPDDR5 e di una SSD da 512GB.

La connettività include moduli WiFi 6 e Bluetooth, oltre a porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A e tipo C, un lettore di schede SD, jack audio e porta HDMI 2.0 per il collegamento di un monitor esterno che sarà gestito da una apposita scheda grafica integrata.

Arriva con Windows 11 già preinstallato e attivo, pronto all’uso, con una batteria che dura a lungo permettendoti di arrivare tranquillamente a fine giornata.Al prezzo di 399 euro, pagabile anche a rate, è da non perdere.