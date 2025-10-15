 Notebook Lenovo con Ryzen 5 e 16GB RAM ora a meno di 400€ su Amazon
Ottimo sconto su questo notebook Lenovo veloce e leggero con processore Ryzen 5. L'occasione è su Amazon.
Tecnologia Laptop
Ottimo sconto su questo notebook Lenovo veloce e leggero con processore Ryzen 5. L'occasione è su Amazon.

Con Lenovo IdeaPad Slim 3 puoi avere un notebook leggero e veloce ideale per qualsiasi attività, che si tratti di studio o lavoro. Questo modello con processore AMD Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB è in sconto eccezionale oggi su Amazon a soli 399 euro, con consegna e spedizione immediata.

Acquista il notebook su Amazon

 

Caratteristiche Lenovo IdeaPad Slim 3

Il classico portatile perfetto per studenti, smart working e lavoro in mobilità dotato di un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD per un’esperienza multimediale arricchita da altoparlanti Dolby Audio. Il processore, come anticipato, è un AMD Ryzen 5 7520U ad alte prestazioni con il supporto di 16GB di RAM LPDDR5 e di una SSD da 512GB.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

399,00499,00€-9%
Vedi l’offerta

La connettività include moduli WiFi 6 e Bluetooth, oltre a porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A e tipo C, un lettore di schede SD, jack audio e porta HDMI 2.0 per il collegamento di un monitor esterno che sarà gestito da una apposita scheda grafica integrata.

Acquista il notebook su Amazon

Arriva con Windows 11 già preinstallato e attivo, pronto all’uso, con una batteria che dura a lungo permettendoti di arrivare tranquillamente a fine giornata.Al prezzo di 399 euro, pagabile anche a rate, è da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 ott 2025
