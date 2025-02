Notebook Lenovo con Ryzen 7, 16GB+1TB in ottimo sconto su Amazon: risparmi 202 euro

Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook leggero ma potente per tutte le tue attività quotidiane. Oggi è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che ti permette di acquistarlo a soli 597 euro invece di 799. Il prezzo include la spedizione Prime, mentre al checkout puoi attivare anche il pagamento a rate.

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: le caratteristiche tecniche

Il notebook è dotato di un processore AMD Ryzen 7 7730U accompagnato da 16GB di RAM e una SSD da 1TB per prestazioni reattive e fluide in ogni condizione. Il tutto nonostante un design pensato per la massima portabilità con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di appena 17,9mm.

Le immagini sono esaltate da un display Full HD da 15,6 pollici ideale per ogni genere di contenuto, con il supporto del Dolby Audio e di una batteria a lunga durata dotata di tecnologia RapidCharge. Presente anche un lettore di impronte digitali 2-in-1 nel pulsante in accensione per accedere rapidamente senza password. Sulla parte superiore, invece, ecco una webcam con otturatore fisico.

La connettività è composta da due porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB-C 3.2 Gen 1 (che supporta trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2), una porta HDMI per collegarlo a monitor o TV e il supporto al WiFi 6.

Con questo laptop hai tutto ciò che ti serve per lavorare, studiare e goderti il tempo libero senza compromessi. Il sistema operativo è Windows 11. Acquistalo adesso a 597 euro invece di 799.