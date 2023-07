Notebook Lenovo con Windows 11: su Amazon in offerta a 297 euro

Oggi ti parliamo di un notebook affidabile e performante per soddisfare le tue esigenze quotidiane di lavoro, studio o intrattenimento.

L’offerta speciale su Amazon ti permette infatti di portare a casa questo notebook Lenovo con Windows 11 a soli 297 euro, invece di 385. Questo è il momento perfetto per fare un affare eccezionale su un laptop di alta qualità e con prestazioni all’avanguardia.

Notebook Lenovo in offerta: tutto ciò che ti serve

Leggero, potente e dal design elegante, questo notebook Lenovo ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare le tue attività con facilità ed efficienza. Dotato di una CPU Intel Celeron N4500 di ultima generazione, una memoria DDR4 da 8 GB e un disco interno M2 SSD da 256 GB, avrai a disposizione una notevole potenza di calcolo e spazio di archiviazione.

Il display da 15.6 pollici Full HD IPS con risoluzione di 1920 x 1080 ti regala un’esperienza visiva coinvolgente, con dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione. I bordi ultrasottili su tre lati e il design contemporaneo donano al laptop un aspetto moderno e accattivante.

Con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, avrai accesso a tutte le nuove funzionalità e miglioramenti offerti da Microsoft, rendendo la tua esperienza informatica ancora più intuitiva e produttiva. Potrai iniziare subito a lavorare e creare documenti, grazie anche all’inclusione di Microsoft Office Pro 2021.

La sua operatività è immediata e senza complicazioni: il laptop viene fornito pronto all’uso con l’installazione di tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti e le utility necessarie per la produttività. Inoltre, potrai godere di un’assistenza in remoto fornita su richiesta, per risolvere eventuali dubbi o problemi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di acquistare il Notebook Lenovo con Windows 11 su Amazon a soli 297 euro, risparmiando ben 88 euro sul prezzo originale. Affidabile, elegante e performante, questo laptop è il compagno ideale per affrontare al meglio le tue sfide quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.