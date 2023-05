Notebook Lenovo IdeaPad leggero e sottile: lo paghi 100 euro in meno

Per l’università o il lavoro è meglio avere un notebook leggero facile da portare in giro, ma che sia anche veloce e affidabile per le tue attività quotidiane. Due proprietà difficili da coniugare, ma che questo prodotto che stiamo per presentarti è in grado di fare.

Parliamo del Lenovo IdeaPad 1 14IGL7, disponibile su Amazon a soli 249 euro invece di 349. Risparmi il 29% su uno dei notebook più apprezzati dagli utenti e lo paghi al suo prezzo più basso di sempre.

Notebook Lenovo IdeaPad in offerta: ideale per studio e lavoro

Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 è un notebook ideale per la navigazione web, la produttività, lo studio e lo streaming. Ti sorprende con il suo display FHD da 14 pollici che ti offre immagini nitide e vivide. La scheda include un processore Intel Celeron N4120 che ti garantisce prestazioni fluide e una bassa consumazione energetica affiancato da una RAM da 4 GB e una memoria eMMC da 128 GB che ti offrono spazio e velocità per i tuoi file e le tue applicazioni.

Il quadro è completato da una scheda grafica integrata che ti permette di goderti i tuoi contenuti multimediali con una buona qualità e dalla connettività WiFi 6 per assicurarti una connessione stabile e veloce. La batteria dura fino a 8 ore con una sola ricarica e trovi anche una webcam HD con microfono integrato per le tue videochiamate.

Ildesign elegante e pratico viene esaltato da un peso di soli 1,6 kg e uno spessore di soli 18,9 mm. Presente il sistema operativo Windows 11 Home in S mode che ti offre un’esperienza intuitiva e sicura. Puoi accedere a migliaia di applicazioni dal Microsoft Store e usufruire dei servizi cloud di Microsoft come OneDrive, Outlook e Office 365.

Acquista ora il Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 su Amazon e scopri il piacere di lavorare e studiare spendendo poco e con un notebook eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.