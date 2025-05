Che prezzo per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: l'offerta

Lenovo IdeaPad Slim 3 è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon, che ne riduce il prezzo fino a renderlo un vero affare per chi cerca un notebook completo e affidabile per la produttività quotidiana e non solo. Caratterizzato da un telaio sottile e leggero, è perfetto per lavorare, per studiare e per gestire ogni altra attività, compresa la creazione o lo streaming dei contenuti multimediali, grazie a un comparto hardware moderno con prestazioni elevate.

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Windows 11

A bordo troviamo il processore AMD Ryzen 5 7520U, supportato da 16 GB di RAM. C’è anche un SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. L’esperienza ruota attorno al display Full HD da 15,6 pollici dall’ottima qualità visiva, mentre la presenza del sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale, assicura aggiornamenti costanti. Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, il lettore di impronte digitali, una varietà di porte tra le quali USB-C e HDMI, la webcam con microfono, gli altoparlanti e la tecnologia RapidCharge per la batteria dall’autonomia estesa. Scopri di più nella scheda del portatile.

Il notebook è venduto e spedito da Amazon senza passare da intermediari, con la consegna gratis a domicilio in un giorno. Sull’e-commerce è stato promosso da centinaia di recensioni scritte dai clienti con un voto medio di 4,5 stelle su 5. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out molto presto.

Se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di acquistare Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo finale di soli 449 euro, il minimo storico da quando è sul mercato.