Notebook Lenovo (Intel Core i5, 8/512GB, W11) a 399€ su Amazon

Al prezzo di soli 399 euro, Lenovo IdeaPad Slim 3 è un’occasione imperdibile se stai cercando il tuo nuovo notebook. Ha caratteristiche che lo rendono adatto al lavoro, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori affari tra quelli proposti da Amazon nella categoria Informatica durante la Festa delle Offerte Prime.

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 a 399€ è imperdibile

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-13420H, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam Full HD con microfono, altoparlanti, lettore di impronte digitali, lettore per schede SD, porte USB-C e USB Type-A, jack audio, uscita HDMI e batteria con autonomia elevata. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti. Tutti gli altri dettagli relativi al comparto hardware, al design e alle funzionalità supportate sono consultabili nella descrizione completa. Qui sotto un’immagine che ne mostra il design.

Approfitta del forte sconto applicato in automatico e metti sulla tua scrivania il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo stracciato di soli 399 euro (in occasione della migliore offerta recente era sceso a 549 euro). Difficilmente ti accadrà di incrociare un’altra occasione simile. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, la consegna senza spese è assicurata entro pochi giorni se lo compri ora.

La Festa delle Offerte Prime su Amazon terminerà a mezzanotte. Gli abbonati Prime possono sfruttare quest’opportunità ancora per poche ore. Se non sei ancora iscritto, puoi iniziare subito la tua prova gratuita di 30 giorni per accedere ai molti vantaggi inclusi nella sottoscrizione (c’è anche lo streaming su Prime Video).