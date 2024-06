Notebook Lenovo (Intel Core i7, 16/512GB, Windows 11) a -100€

Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook protagonista oggi su Amazon con uno sconto di 100 euro che lo rende un affare imperdibile per chi cerca un portatile potente, dal design elegante e versatile. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per la produttività, potendo disporre di una potenza di calcolo elevata, ma anche per lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento nel tempo libero. È proposto dal marchio leader nel mercato PC.

L’offerta di Amazon su Lenovo IdeaPad Slim 3

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft, così da ricevere gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità non appena distribuite. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD;

processore Intel Core i7-13620J con scheda video Intel UHD Graphics integrata;

16 GB di RAM LPDDR5-4800;

SSD da 512 GB;

Wi-Fi 6 e Bluetooth;

webcam con microfono e otturatore per la privacy, altoparlanti stereo con Dolby Audio e tastiera retroilluminata;

batteria con autonomia elevata.

Il design è quello visibile in queste immagini, nella colorazione Arctic Grey. Grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico (non servono coupon da attivare o codici promozionali da applicare), oggi puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 nella configurazione descritta al prezzo finale di 699 euro.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Avrai poi eventualmente a disposizione 14 giorni per restituirlo chiedendo un rimborso completo, come previsto dalle regole dell’e-commerce.