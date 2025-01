Notebook Lenovo con Intel Core e Windows 11 a -100€: l'offerta

Ti segnaliamo oggi lo sconto di 100 euro proposto da Amazon che taglia il prezzo di Lenovo IdeaPad Slim 3. In questa configurazione, il notebook è adatto a ogni ambito e a ogni compiti: dalla produttività allo studio, fino alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Non lasciarti sfuggire la promozione in corso.

Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con Intel Core i7

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, elencando quelle più importanti: ci sono il display Full HD da 15,6 pollici, il processore Intel Core i7-13620H con scheda video Intel UHD Graphics affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5-4800 e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, la webcam con microfono e otturatore per la privacy, gli altoparlanti stereo con Dolby Audio, la tastiera retroilluminata, le porte fisiche di connessione e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti, anche quelli legati alle funzionalità di intelligenza artificiale. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo puoi ordinare subito per riceverlo direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione del notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 sono gestite da Amazon. Al prezzo finale di 699 euro, con uno sconto di 100 euro sul listino ufficiale, è un ottimo affare. La colorazione è Arctic Grey, quella visibile in queste immagini.

Non è tutto, perché la promozione in corso dà diritto ad alcuni vantaggi esclusivi. Comprando il portatile si ottiene infatti uno sconto del 50% su un prodotto della gamma Internet Security e una riduzione di 10 euro sulla spesa necessaria per Microsoft 365