Notebook Lenovo in offerta a € 329: perfetto per il ritorno a scuola

Lenovo IdeaPad Slim 3 in forte sconto su Amazon è un’occasione che segnaliamo volentieri a chi sta cercando un nuovo notebook, economico e versatile. Il marchio è una garanzia e le sue specifiche lo rendono adatto anzitutto allo studio, ma non solo. Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo al prezzo di soli 329 euro, il più basso da quando è in vendita. Il sistema operativo è Windows 11, la colorazione della scocca è Arctic Grey.

L’offerta a tempo su Lenovo IdeaPad Slim 3

È racchiuso all’interno di un design sottile, compatto e leggero, ma al tempo stesso può vantare un comparto hardware evoluto. Tra i punti di forza ci sono il display Full HD da 15,6 pollici perfetto per studiare, navigare e persino per la produttività e il processore AMD Ryzen 3 7320U con grafica integrata AMD Radeon 610M, affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione. A questo ai aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, gli altoparlanti con tecnologia Dolby Audio, la webcam con microfono, il lettore di impronte digitali incastonato nel tasto di accensione e la batteria a lunga durata con ricarica RapidCharge. Scopri di più nella descrizione completa.

Lenovo IdeaPad Slim 3 al suo prezzo minimo storico di soli 329 euro è il migliore affare di oggi se stai cercando un notebook economico, per lo studio e non solo. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Lo puoi acquistare in tutta tranquillità, sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Se decidi di ordinarlo adesso, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratis.