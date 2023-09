Notebook MSI con i7, RTX 3060, 16GB RAM e SSD 512GB in SUPER SCONTO (-29%)

Stiamo per presentarti il notebook MSI Katana GF66, una vera lama affilata nel mondo dei computer portatili da gioco. E la notizia migliore? Puoi ottenerlo a un incredibile sconto del 29%, pagando solo 1049 euro invece di 1471 euro su Amazon. Questa è un’opportunità da non perdere, e qui ti diremo tutto ciò che c’è da sapere su questo mostro di potenza.

Notebook MSI in offerta su Amazon: una bomba da non perdere

La serie Katana GF è rinomata per la sua potenza e robustezza, proprio come una lama affilata. Il Katana GF66 è progettato per liberare prestazioni straordinarie durante il gioco, ed è dotato di una tastiera esclusiva con illuminazione rossa che ti farà risplendere sul campo di battaglia.

Al cuore del Katana GF66 c’è il potente processore Intel Core i7 di dodicesima generazione. Questo processore offre prestazioni ed efficienza senza precedenti, garantendo che tu possa gestire facilmente il multitasking e i giochi più pesanti.

La NVIDIA GeForce RTX 3060 offre le massime prestazioni per giocatori e creatori. Alimentata dall’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, questa GPU è dotata di nuovi RT Core e Tensor Core. I tuoi giochi saranno più realistici che mai, grazie a questa potente scheda grafica.

Con il gioco di nuova generazione che richiede sempre più potenza, il raffreddamento è essenziale. Il Katana GF66 offre una soluzione termica dedicata sia per la CPU che per la GPU, con un massimo di 6 heatpipe. Questo significa che anche nelle condizioni di gioco più estreme, il tuo notebook rimarrà fresco e pronto all’azione. MSI utilizza persino l’esclusivo olio termico MSI per garantire prestazioni ottimali.

Il display gaming a 144 Hz IPS LEVEL offre immagini vivide e nitide, garantendo che non perderai mai un colpo. I giochi saranno più reattivi che mai, offrendoti un vantaggio competitivo indiscutibile.

Non perdere questa incredibile occasione di portare a casa il notebook MSI Katana GF66 a soli 1049 euro invece di 1471 euro su Amazon. Questa è la tua occasione per avere tra le mani una potenza da guerriero e dominare il mondo dei giochi digitali.

