Notebook MSI da gaming (17.3", QHD, i7, RTX 5070, 16GB+1TB): 300€ di SCONTO su Amazon

MSI Katana 17 è un notebook da gaming da sogno: in un corpo compatto avrai una mostruosa macchina per giocare alla perfezione anche ai giochi di ultima generazione e ai titoli futuri. Merito di una configurazione che integra la potente RTX 5070 di NVIDIA, con processore Intel i7-14650HX, 16GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1TB. Il prezzo? 1599 euro invece di 1899, grazie allo sconto Amazon, pagabile anche in comode rate.

Un notebook che non si risparmia in niente: a cominciare dal display di tipo IPS da 17.3 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel) con frequenza di aggiornamento a 240Hz. Insieme vedrai una bellissima tastiera retroilluminata RGB a 4 zone, con i tasti WASD evidenziati e copritasti dedicati.

Il processore, come anticipato, è un velocissimo Intel Core i7-14650HX di 14ª generazione, con architettura ibrida a 24 thread, affiancato dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7, basata sull’architettura Blackwell con funzionalità AI avanzate e DLSS 4. Abbiamo già detto anche dei 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz in dual channel espandibili fino a 96GB e di una SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB.

Non da poco, ovviamente, neanche le connessioni: WiFi 6E tri‑band, Bluetooth 5.3, LAN Gigabit, oltre a porte moderne come USB‑C 3.2 Gen 2 con Power Delivery e DisplayPort, HDMI 2.1 (fino a 8K@60Hz o 4K@120Hz) e tre USB‑A 3.2 Gen 2. Webcam HD, altoparlanti e jack audio completano il quadro.

MSI Katana 17 ha un peso di 2,7 kg per una batteria da 75Wh per permetterti anche di giocare a lungo senza la rete elettrica. Il sistema operativo è Windows 11 Home, già installato e attivo, arricchito dal software MSI Center per personalizzare le performance in favore del gaming.

Insomma, il notebook da gaming per eccezione ora a un prezzo incredibile: acquistalo subito con 300 euro di sconto e regalati un sogno che durerà a lungo.