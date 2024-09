-150€ per il notebook OLED di ASUS: è minimo storico

ASUS Vivobook 15 OLED, oggi proposto in sconto di 150 euro da Amazon, è un notebook che unisce design e prestazioni in un form factor sottile ed elegante. Adatto al lavoro a casa, in ufficio e in mobilità, ma non solo, lo trovi sull’e-commerce al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Vediamo perché può essere il portatile giusto da mettere sulla tua scrivania.

ASUS Vivobook 15 OLED: le specifiche del notebook

Tra i punti di forza c’è sicuramente il pannello di alta qualità, che può vantare le certificazioni PANTONE Validated e TÜV Rheinland. Sul fronte software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, dai uno sguardo alla scheda completa per gli altri dettagli.

Display OLED da 15,6 pollici e 120 Hz;

processore Intel Core 13ma gen i7-1355U;

chip grafico Intel Iris Xe;

16 GB di RAM DDR4;

SSD PCIe 4.0 da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth;

webcam con microfono e altoparlanti;

tastiera ErgoSense e ampio touchpad;

porte USB-C, USB Type-A, uscita HDMI e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

