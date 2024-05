Questo notebook Windows 11 a 229 euro è IMPERDIBILE

Teclast F16 Plus al prezzo stracciato di soli 229 euro è il miglior affare di oggi per chi cerca un notebook economico per le attività di tutti i giorni. Se vuoi approfittarne, ti basta attivare il coupon su Amazon per sbloccare il doppio sconto e metterlo sulla scrivania. Nel passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti.

Teclast F16 Plus: il notebook è un affare

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche sul fronte hardware, l’intera esperienza ruota attorno al display Full HD da 15,6 pollici. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphic 600 integrata, affiancato da 12 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per lo storage. Non mancano poi Wi-Fi dual band, Bluetooth, tastiera retroilluminata, webcam con microfono, altoparlanti, lettore microSD, porte USB 3.0 e 2.0, USB-C uscita video mini-HDMI e una batteria con autonomia elevata. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 229 euro, il notebook Teclast F16 Plus è un affare da cogliere al volo. Si tratta di un portatile pronto a supportare l’utente in ogni sua attività quotidiana, dalla produttività allo studio, fino all’intrattenimento nel tempo libero. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, sbloccando così il doppio sconto proposto oggi dall’e-commerce.

Amazon si occupa della spedizione, assicurando al consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo per chi decide di effettuare subito l’ordine. Non sappiamo quante siano le unità in promozione: il consiglio è di approfittarne prima del sold out.