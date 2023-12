Il notebook Windows di Lenovo con il tablet Android dentro

In occasione dell’evento CES 2024 che prenderà il via nella seconda settimana di gennaio, Lenovo potrebbe annunciare un prodotto molto particolare: un notebook Windows in grado, all’occorrenza, di trasformarsi in un tablet Android. A mostrarlo in anteprima sono le immagini trapelate attraverso gli account social di Apocalypse Chat Laptop, una delle quali riportata qui sotto.

CES 2024: Lenovo ThinkBook Plus, metà notebook e metà tablet

Si tratterebbe di un modello entry level della gamma ThinkBook Plus. Una sorta di ibrido, equipaggiato con due sistemi operativi, in grado di funzionare come un portatile tradizionale nel suo form factor completo e, una volta divise le due parti che lo compongono (lo schermo touch e la tastiera), come un tablet, supportando tra le altre cose il disegno e la scrittura a mano libera con un pennino. Non sono trapelate informazioni a proposito delle specifiche tecniche integrate né del prezzo o in merito alla data di lancio.

Chi segue le evoluzioni del settore da lungo tempo, forse ricorderà un tentativo già effettuato in passato da Lenovo in questa direzione, ma senza successo. Era il 2011 quando, sempre tra i padiglioni del Consumer Electronics Show, il marchio presentava IdeaPad U1 (citato anche su queste pagine), un curioso notebook con display Android estraibile poi mai giunto alla commercializzazione.

La stessa fonte dell’indiscrezione anticipa inoltre altre novità in arrivo dal brand, inclusi laptop per il gaming della serie Legion e alcuni 2-in-1 della famiglia Yoga. Come sempre in questi casi, i rumor vanno presi con le pinze.

Non trascorrerà comunque molto prima di sapere se la voce di corridoio è fondata o meno: l’apertura ufficiale dell’evento CES 2024 di Las Vegas è in programma per il 9 gennaio. Lì, potrebbe fare il suo debutto un portatile a marchio Dell con pulsante sulla tastiera dedicato a Copilot e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

