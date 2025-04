NotebookLM di Google, arriva la ricerca sul web

NotebookLM è una delle chicche di Google che meriterebbe molta più attenzione. Può essere molto utile, soprattutto per studenti, scrittori, analisti o chiunque abbia a che fare con ricerche complesse. Per chi ancora non lo conoscesse, basta dargli in pasto le proprie fonti (PDF, Slide, Documenti di Google, ecc.) e lui aiuta a generare riassunti, briefing, FAQ e ora anche risultati di ricerca su misura.

La ricerca web arriva su NotebookLM grazie a Discover Sources

La nuova funzione si chiama Discover Sources e fa esattamente quello che dice: permette di cercare sul web direttamente dall’interno del proprio notebook. Quando si descrive l’argomento che interessa, NotebookLM scansiona centinaia di fonti online in pochi secondi. Ne seleziona fino a 10 delle più rilevanti, con tanto di brevi riassunti che spiegano perché ogni fonte potrebbe essere importante per il proprio tema. Con un solo clic, si possono aggiungere al proprio notebook e includere tra le fonti.

Come provare Discover Sources? Facilissimo: basta andare su notebooklm.google.com; aprire un notebook; nel pannello Sources, cliccare sul pulsante Discover e descrivere ciò che interessa.

Le altre novità di NotebookLM

Discover Sources non è l’unico aggiornamento. Nei mesi scorsi, NotebookLM ha aggiunto il supporto ai video YouTube: basta incollare l’URL di un video pubblico e diventa parte del proprio archivio personalizzato di fonti. È possibile ottenere riassunti e citazioni e vedere il video in un player integrato. C’è anche il supporto per Audio Overview, che trasforma documenti, grafici, slide ecc. in briefing audio narrati dall’AI, da condividere con gli altri.

NotebookLM è disponibile sia per utenti standard che per le aziende. Se si è all’interno di un contesto educativo o aziendale, gli amministratori di Workspace possono abilitarlo a livello di dominio.