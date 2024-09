NotebookLM di Google per riassumere video di YouTube

L’app per prendere appunti di Google, NotebookLM, ha recentemente introdotto una serie di aggiornamenti che ampliano le sue capacità di analisi e sintesi dei contenuti multimediali. Tra le novità più interessanti spicca la possibilità di riassumere e approfondire i video di YouTube, sfruttando le trascrizioni generate automaticamente dalla piattaforma.

Questa funzione si aggiunge al supporto per le registrazioni audio, che consente agli utenti di cercare informazioni specifiche all’interno delle conversazioni trascritte e di creare guide di studio personalizzate.

NotebookLM può analizzare e riassumere i video di YouTube

Quando un utente inserisce il link di un video YouTube nell’app, NotebookLM utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare la trascrizione e generare un breve riassunto degli argomenti chiave trattati. Gli utenti possono quindi cliccare su questi argomenti per ottenere informazioni più dettagliate e porre domande specifiche.

Nel caso in cui l’utente abbia difficoltà a formulare una domanda, l’app suggerisce alcune opzioni per facilitare l’interazione. Le informazioni fornite nella finestra di chat sono corredate da citazioni che rimandano direttamente al punto della trascrizione in cui l’argomento viene menzionato, garantendo così una maggiore precisione e affidabilità.

Panoramiche audio e supporto per le registrazioni

Oltre a fornire riassunti e approfondimenti testuali, NotebookLM offre anche la possibilità di creare panoramiche audio basate sul contenuto del video. Queste discussioni in stile podcast, ospitate dall’intelligenza artificiale, rappresentano un modo innovativo per fruire delle informazioni in un formato diverso e coinvolgente.

L’app supporta ora anche le registrazioni audio, permettendo agli utenti di cercare informazioni specifiche all’interno delle conversazioni trascritte e di creare guide di studio personalizzate. Questa funzione si rivela particolarmente utile per studenti e professionisti che desiderano organizzare e sintetizzare le informazioni acquisite durante lezioni, conferenze o riunioni.

Confronto con altre soluzioni e limiti attuali

Sebbene altre app come Gemini di Google e Copilot di Microsoft offrano la possibilità di riassumere i video di YouTube dotati di trascrizioni, NotebookLM si distingue per la sua capacità di fornire punti di partenza per approfondire gli argomenti trattati. Tuttavia, durante i test effettuati, è emerso che la funzione di analisi dei video non funziona con i contenuti pubblicati negli ultimi due giorni circa, evidenziando un limite temporale nell’elaborazione dei dati più recenti.