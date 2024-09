Microsoft svelerà Copilot 2 il 16 settembre: cosa cambia

Microsoft ha annunciato che la “seconda fase” di Copilot arriverà a breve. La presentazione delle nuove funzionalità avverrà tra qualche giorno. Microsoft, infatti, terrà una conferenza il 16 settembre 2024 e sarà trasmessa su LinkedIn, invitandoci a scoprire la “prossima fase dell’innovazione di Copilot“.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, e Jared Spataro, vicepresidente responsabile dell’attività di intelligenza artificiale, saranno presenti per illustrare le prossime novità di Copilot e la visione dell’azienda sul futuro dell’assistente AI. Microsoft parla di un Copilot “Wave 2“, lasciando intendere che ci sarà molto di cui parlare durante l’evento.

Microsoft presenta Copilot 2 il 16 settembre, una nuova era?

Secondo Tom Warren, giornalista di The Verge specializzato in Microsoft, l’azienda americana cambierà ufficialmente il nome del suo nuovo strumento di punta. Come spesso accade per l’editore, le cose non saranno più semplici, poiché il nome Microsoft 365 Copilot sarà sostituito da Microsoft Copilot per Microsoft 365. Anche all’interno delle applicazioni, il nome dell’assistente AI diventerà più complesso. In Word, ad esempio, avremo Microsoft 365 Copilot in Word.

Per il resto, ci si aspetta che Satya Nadella e Jared Spataro annuncino nuove funzionalità e, perché no, nuove modalità di accesso a Copilot. Una delle sfide sarà senza dubbio quella di convincere le aziende a sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365, per beneficiare dei nuovi strumenti di produttività oltre all’accesso all’ecosistema di applicazioni Microsoft.

All’inizio dell’anno, l’azienda ha lanciato Copilot Pro. Questo abbonamento da 22 euro al mese si rivolge maggiormente ai privati. Fornisce l’accesso alle migliori funzioni di intelligenza artificiale disponibili sul browser Edge, nonché alle funzioni AI integrate nella suite Office per gli abbonati a Microsoft 365. Copilot Pro non si è mai evoluto dal suo debutto, quindi potremmo finalmente vedere nuove funzionalità e miglioramenti per questa offerta.

Per saperne di più su ciò che Microsoft ha in serbo per noi, appuntamento a lunedì 16 settembre alle 17:00 (ora italiana).