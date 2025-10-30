NotebookLM, salva le chat e migliora la finestra di contesto

Google ha aggiornato NotebookLM. Ora, l’app per riassumere i contenuti personali dell’utente e creare podcast, dovrebbe essere più intelligente, più veloce e meno incline a rispondere in modo confuso.

La chat di NotebookLM ora supporta una finestra di contesto da 1 milione di token per Gemini in tutti i piani, circa 8 volte il limite precedente. In pratica, significa che l’AI può “ricordare” ed elaborare una quantità enormemente maggiore di informazioni durante una conversazione.

NotebookLM si aggiorna, salvataggio automatico delle conversazioni e finestra di contesto da 1 milione di token

La capacità di memoria delle conversazioni è aumentata di sei volte, e gli utenti dichiarano un miglioramento del 50% nella qualità delle risposte che combinano più fonti. Al di là dei numeri,, questo significa che il sistema riesce a “ricordare” meglio il contesto e a collegare le informazioni provenienti da documenti diversi.

La novità principale è che NotebookLM ora può salvare automaticamente le conversazioni. Prima, chiudere una sessione significava perdere tutta la cronologia delle conversazioni. Ora è possibile chiudere e riaprire le sessioni senza perdere il filo del discorso. Questa funzione sarà disponibile nel corso della prossima settimana, quindi il roll out sarà graduale.

Personalizzare la chat

Un’altra funzione interessante è la possibilità di personalizzare la chat di NotebookLM per obiettivi, voci o ruoli specifici. Basta cliccare sul pulsante “Configurazione” nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia, selezionare “Personalizza”, e descrivere come deve comportarsi la chat.

Si vuole essere trattati come uno studente delle elementari? Fatto. Si preferisce che finga di essere un host di giochi di ruolo? Nessun problema. Deve analizzare il materiale da diversi punti di vista? Basta chiederlo. L’assistente AI può cambiare personalità a seconda delle proprie necessità del momento.

Per chi usa NotebookLM per i contenuti educativi, c’è anche l’opzione “Learning Guide” nelle configurazioni della chat. Questa modalità è progettata per incoraggiare gli utenti a pensare in modo più critico, invece di pretendere risposte belle e pronte. Insomma, costringe a ragionare piuttosto che a memorizzare passivamente.

Supporto per la LaTeX, immagini e host audio sempre più umani

NotebookLM ora supporta il rendering delle equazioni LaTeX nella chat, nelle flashcard e nei quiz. Per chi lavora con matematica, fisica o qualsiasi disciplina che richiede equazioni complesse, questa è una benedizione. Invece di vedere stringhe incomprensibili di codice, le equazioni vengono visualizzate correttamente, come in un libro di testo vero.

Google ha anche esteso il suo modello di generazione di immagini Nano Banana all’app NotebookLM. Adesso è possibile generare immagini direttamente dentro l’app senza dover saltare a un tool esterno. Le AI Overview, quella funzione che trasforma gli appunti in podcast, hanno ricevuto aggiornamenti che rendono le voci narranti più naturali e le puntate più varie, grazie all’aggiunta di nuovi formati e stili di contenuto.