Nothing Ear (2) in arrivo: fissato l'evento di presentazione

Gli auricolari Ear (1) di Nothing hanno indubbiamente fatto la storia dei dispositivi wearable: in un periodo in cui ogni dispositivo sembrava uguale, la startup di Carl Pei ha cercato di rivoluzionare il settore con un design intrigante, innovativo. Nonostante l’aumento di prezzo dello scorso ottobre, tali cuffiette sono rimaste ancora tra i best buy del 2022. Gli occhi sono però puntati ora su Nothing Ear (2) e sulla loro presentazione.

Quando arriva Nothing Ear (2)?

La seconda iterazione degli auricolari Nothing – senza contare gli Ear (stick) dal design più compatto e dalle specifiche tecniche leggermente riviste – sta per arrivare. La stessa società ha difatti inviato una mail ufficiale agli iscritti alla newsletter e aperto una pagina Web dedicata per anticipare il futuro approdo nei negozi di Nothing Ear (2).

Il teaser lo potete vedere in copertina, con uno scarabeo che si avvicina alla confezione dei nuovi auricolari. Insomma, la comunicazione peculiare dell’azienda londinese continua ancora, dopo avere puntato su farfalle e pappagalli. Questa volta lo slogan è semplice e chiaro: “Audio migliore. Chiarezza migliore. Semplicemente migliore.”, si legge sul sito ufficiale.

Al momento mancano altri dettagli ufficiali, oltre alla data di lancio fissata al 22 marzo 2023 alle nostre ore 16:00. Non ci resta che attendere quindi pazientemente i prossimi teaser da parte di Nothing, oltre naturalmente alla presentazione.

Cosa aspettarsi da Nothing Ear (2)

Giocando un po’ con le previsioni di mercato, possiamo allora attenderci una cancellazione attiva del rumore dal funzionamento sensibilmente superiore rispetto al primo modello, mentre il design dovrebbe rimanere simile sia nella custodia, sia negli steli trasparenti con il circuito a vista. E il prezzo? Con ogni probabilità si aggirerà tra i 149 e i 199 euro, mantenendosi pari o poco superiore alle Nothing Ear (1).