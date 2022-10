Nothing ear (1): aumento di prezzo ingiustificato?

Abbiamo visto la PS5 aumentare di prezzo: +50 euro da un giorno all’altro. Un rincaro superiore rispetto a quello a cui l’inflazione sottopone mediamente qualsiasi altro genere di prodotto. La decisione di Sony è stata criticata da più parti, ma la carenza di console in circolazione non ha fermato la corsa all’acquisto. Accadrà lo stesso con Nothing Ear (1)?

+50 euro per Nothing Ear (1): l’annuncio di Carl Pei

In questo caso, gli auricolari wireless passeranno da 99 dollari a 149 dollari in un solo colpo, ma per ragioni almeno in parte differenti. In percentuale, è molto di più rispetto al rialzo che ha visto protagonista PlayStation 5. L’annuncio è giunto direttamente dal fondatore Carl Pei con un post su Twitter, lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Il 26 ottobre, aumenteremo il prezzo di Ear (1) a 149 dollari, a causa dell’aumento dei costi.

Il thread prosegue passando in rassegna cosa si intende con aumento dei costi. Si cita l’importante ampliamento del team (da 3 a 185 ingegneri in un anno) e il costante rilascio di aggiornamenti firmware (15 dal debutto in poi). Sarà sufficiente, come giustificazione, per far mandar giù il boccone amaro ai potenziali acquirenti?

In altre parole, è come se la spesa richiesta fino a oggi fosse legata a una sorta di offerta lancio, incrementata a mesi di distanza per l’esigenza di continuare a finanziarne il supporto post-vendita. Nell’occasione, Carl Pei ha reso noto anche che ne sono state commercializzate quasi 600.000 unità.

Il consiglio per chi desidera acquistare Nothing Ear (1) è quello di farlo subito, prima che entri in vigore l’aumento del prezzo e approfittando dello sconto su Amazon che in queste ore lo riduce da 99,99 euro a 89,99 euro. È possibile scegliere tra le due colorazioni disponibili: Nero e Bianco.

