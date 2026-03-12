 Nothing Ear (3): a 139€ sono da acquistare subito su Amazon
Altro miracolo alle Offerte di Primavera Prime su Amazon dove gli auricolari Nothing Ear (3) di altissima qualità sono crollati a 139€.
Altro miracolo alle Offerte di Primavera Prime su Amazon dove gli auricolari Nothing Ear (3) di altissima qualità sono crollati a 139€.

Le Offerte di Primavera Prime su Amazon hanno fatto un altro miracolo. Il prezzo dei Nothing Ear (3) è crollato da 179 euro a 139 euro! Si tratta di un ottimo risparmio! A questo prezzo sono da acquistare subito! Non perdere altro tempo. Aggiungi al carrello questi auricolari premium. Una volta usati la prima volta non potrai più farne a meno.

Un particolare che li rende incredibili e pazzeschi è la custodia di ricarica dotata di un innovativo sistema a doppio microfono con filtraggio ambientale. Questo gioiellino si concentra solo sulla tua voce eliminando tutti gli altri rumori fino a 95 dB per offrire una nitidezza totale durante chiamate e registrazioni vocali. Insomma, un ulteriore vantaggio premium.

Nothing Ear (3) Auricolari Wireless In-Ear, Cancellazione Adattiva del Rumore, Audio Hi-Res compatibile con LDAC, Super Mic, IP54, Ricarica Rapida, 22 Ore di Autonomia, Android e iOS – Nero

139,00179,00€-22%
Questi auricolari offrono anche un Audio Spaziale che genera un ambiente sonoro tridimensionale in grado di spingerti al centro della scena per un’esperienza di ascolto incredibilmente coinvolgente. L’audio ad alta risoluzione assicura un suono dai particolari distinguibili. L’esperienza lato utente è incredibile sia durante le chiamate che per la sincronizzazione durante i giochi.

La batteria ti permette di ottenere fino a 22 ore di ascolto totali con cancellazione del rumore attiva con custodia di ricarica e fino a 5,5 ore di musica non-stop solo con una ricarica. Non perdere questa super promozione! Ordina ora i Nothing Ear (3) a soli 139 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

Osvaldo Lasperini
12 mar 2026
