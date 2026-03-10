Nothing Ear (3) auricolari DAL futuro: audio Hi-RES con sconto da 40€

Le Nothing Ear (3) sono gli auricolari Bluetooth da acquistare ora. Con le offerte di Primavera di Amazon, il loro prezzo scende e te le porti a casa spendendo poco, ma scegliendo un paio di wearable di grande qualità. Non c’è dubbio sul da farsi quando le indossi e ti rendi conto di quanto siano fantastiche: con certificazione Hi-Res per audio dalla qualità elevata, devono essere tue. Per questo devi approfittare del 22% di sconto e comprarle subito su Amazon a soli 139€.

Auricolari da indossare per lunghe ore: Nothing Ear (3) battono le più osannate

Le colleghi sia ad Android che iOS, sbloccando persino ChatGPT come assistente vocale se hai uno smartphone dello stesso marchio. Le Nothing Ear (3) sono auricolari Bluetooth che lasciano il segno perché ti permettono di apprezzare la musica che ami senza compromessi. Indossale, trova il fitting perfetto e non ne fare mai a meno grazie anche alla loro ricarica rapida e all’autonomia da 22 ore con custodia di ricarica. Appartengono alla tipologia in ear e in confezione ti vengono fornite punte auricolari di diverse dimensioni. Attraverso l’app, inoltre, puoi attivare la prova che permette agli auricolari, in automatico, di capire se sono posizionati bene o se devi apporre qualche modifica ai gommini!

La vera qualità di questi auricolari Bluetooth, tuttavia, sta nel loro suono. Con certificazione Hi-RES e supporto LDAC, permettono la riproduzione in elevata risoluzione. Infatti ogni nota viene tradotta in bassi pronunciati, voci cristalline e con possibilità di modificare l’equalizzazione secondo i tuoi gusti. Naturalmente ci sono anche i controlli touch, la cancellazione adattiva del rumore e Super Mic per parlare ore e ore al telefono senza mai incontrare difficoltà.

Lo sconto di Amazon

Con la festa delle offerte di Primavera, le Nothing Ear (3) sono da acquistare senza pensieri: approfitta al volo dello sconto del 22%e comprale a soli 139€ subito.