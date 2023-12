Nothing Phone (1) da 256 GB al MINIMO STORICO su Amazon: non perdertelo!

Anche durante il weekend su Amazon ci sono tanti prodotti in offerta che non dovresti lasciarti scappare. Dopo averti proposto pochi giorni fa il Motorola moto g32 al 38% in meno, ritorniamo nella sezione smartphone per evidenziarti la disponibilità di Nothing Phone (1) da 256 GB al nuovo minimo storico, grazie a un taglio del 6% rispetto al precedente prezzo più basso registrato, ovvero di 210 euro rispetto al prezzo di lancio.

Nothing Phone (1) ora è davvero imperdibile!

Analizziamo rapidamente il dispositivo: Nothing Phone (1) è famoso anzitutto per la sua Glyph Interface, innovativa soluzione di comunicazione tra device e utente tramite pattern LED. A seconda della sequenza di illuminazione delle strisce LED il sistema conferma la presenza di notifiche da app, messaggi, o chiamate in arrivo. Assieme allo schermo simmetrico con bordi sottili, si tratta della scelta di design che caratterizza il telefono.

Lato hardware segnaliamo quindi lo schermo OLED da 6,55” con HDR10+ e refresh rate adattivo di 120Hz, oltre al chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ e alla batteria con supporto alla ricarica rapida per riempirsi al 50% in soli 30 minuti. Lato memoria si tratta di 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre il comparto fotocamera si compone di due sensori posteriori da 50 MP e uno anteriore da 16 MP.

Con lo sconto attuale, quindi, Nothing Phone (1) passa da 529 euro a 319 euro, con consegna gratuita dopo Natale a causa della scarsa quantità di unità in magazzino. Il reso resta comunque effettuabile fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.