 Nothing Phone (2a) scontato del 42% su Amazon è da prendere al volo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nothing Phone (2a) scontato del 42% su Amazon è da prendere al volo

L'inimitabile Nothing Phone (2a) da 128 GB, è in offerta su Amazon al 42% e dunque potrai averlo al prezzo più basso di sempre.
Nothing Phone (2a) scontato del 42% su Amazon è da prendere al volo
Tecnologia Mobile
L'inimitabile Nothing Phone (2a) da 128 GB, è in offerta su Amazon al 42% e dunque potrai averlo al prezzo più basso di sempre.

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per avere uno smartphone bello esteticamente e anche performante a un prezzo da non credere. Dunque prima che la promozione scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Nothing Phone (2a) a soli 202,50 euro, invece che 349 euro.

In questo momento dunque c’è uno sconto del 42%, che abbatte il prezzo portandolo al minimo storico e facendoti risparmiare oltre 146 euro sul totale. Fai in fretta perché l’offerta è a tempo limitato e quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile acquistarlo con questo interessantissimo ribasso.

Acquistalo in offerta su Amazon

Nothing Phone (2a): qualità prezzo imbattibile

Indubbiamente in questo momento il rapporto qualità prezzo del Nothing Phone (2a) è imbattibile ed è il motivo principale per cui dovrai essere velocissimo. Gode di un fantastico display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità massima di 1300 nit e impermeabilità certificata IP54. Pesa solo 190 grammi, ha uno spessore di 8,5 mm e i LED che si illuminano nella back cover.

{title}

Il processore che troviamo è un MediaTek Dimensity 7200 Pro con 8 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 14 con interfaccia Nothing OS. La memoria invece in questa versione da 128 GB che sono il minimo indispensabile ma che a questo prezzo ovviamente vale la pena fare un piccolo sacrificio. Troviamo poi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapidissima da 45 W per riaverlo subito al 100%. Senza dimenticare lo scomparto camera con un sensore principale posteriore da 50 MP dotato di ultra grandangolare e fotocamera frontale da 32 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Una grandissima promozione da non perdere assolutamente. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (2a) a soli 202,50 euro, invece che 349 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

POCO X8 Pro Max: batteria infinita da 8500mAh e super chip Dimensity 9500s

POCO X8 Pro Max: batteria infinita da 8500mAh e super chip Dimensity 9500s
Samsung Galaxy S26: il top gamma del momento crolla su eBay a un prezzaccio

Samsung Galaxy S26: il top gamma del momento crolla su eBay a un prezzaccio
Stop definitivo: iPhone 4 e 5 obsoleti, non saranno più riparabili

Stop definitivo: iPhone 4 e 5 obsoleti, non saranno più riparabili
5 smartwatch a meno di 20€ in offerta su Amazon

5 smartwatch a meno di 20€ in offerta su Amazon
POCO X8 Pro Max: batteria infinita da 8500mAh e super chip Dimensity 9500s

POCO X8 Pro Max: batteria infinita da 8500mAh e super chip Dimensity 9500s
Samsung Galaxy S26: il top gamma del momento crolla su eBay a un prezzaccio

Samsung Galaxy S26: il top gamma del momento crolla su eBay a un prezzaccio
Stop definitivo: iPhone 4 e 5 obsoleti, non saranno più riparabili

Stop definitivo: iPhone 4 e 5 obsoleti, non saranno più riparabili
5 smartwatch a meno di 20€ in offerta su Amazon

5 smartwatch a meno di 20€ in offerta su Amazon
Michea Elia
Pubblicato il
18 mar 2026
Link copiato negli appunti