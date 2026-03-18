Nothing Phone (2a) scontato del 42% su Amazon è da prendere al volo

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per avere uno smartphone bello esteticamente e anche performante a un prezzo da non credere. Dunque prima che la promozione scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Nothing Phone (2a) a soli 202,50 euro, invece che 349 euro.

In questo momento dunque c’è uno sconto del 42%, che abbatte il prezzo portandolo al minimo storico e facendoti risparmiare oltre 146 euro sul totale. Fai in fretta perché l’offerta è a tempo limitato e quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile acquistarlo con questo interessantissimo ribasso.

Nothing Phone (2a): qualità prezzo imbattibile

Indubbiamente in questo momento il rapporto qualità prezzo del Nothing Phone (2a) è imbattibile ed è il motivo principale per cui dovrai essere velocissimo. Gode di un fantastico display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità massima di 1300 nit e impermeabilità certificata IP54. Pesa solo 190 grammi, ha uno spessore di 8,5 mm e i LED che si illuminano nella back cover.

Il processore che troviamo è un MediaTek Dimensity 7200 Pro con 8 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 14 con interfaccia Nothing OS. La memoria invece in questa versione da 128 GB che sono il minimo indispensabile ma che a questo prezzo ovviamente vale la pena fare un piccolo sacrificio. Troviamo poi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapidissima da 45 W per riaverlo subito al 100%. Senza dimenticare lo scomparto camera con un sensore principale posteriore da 50 MP dotato di ultra grandangolare e fotocamera frontale da 32 MP.

Una grandissima promozione da non perdere assolutamente. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (2a) a soli 202,50 euro, invece che 349 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.