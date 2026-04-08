 Nothing Phone (3) crolla su Amazon a un prezzo fuori di testa (-254€)
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Nothing Phone (3) crolla su Amazon a un prezzo fuori di testa (-254€)

Goditi lo sconto di 254 euro che trovi su Amazon e portati a casa l'inimitabile Nothing Phone (3) con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.
Nothing Phone (3) crolla su Amazon a un prezzo fuori di testa (-254€)
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Goditi lo sconto di 254 euro che trovi su Amazon e portati a casa l'inimitabile Nothing Phone (3) con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Hai deciso che il tuo prossimo smartphone sarà un Nothing perché ti sei innamorato dell’interfaccia personalizzabile e del design accattivante? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Nothing Phone (3) da 512 GB a soli 695 euro circa, invece che 949 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Con lo sconto del 27% il prezzo crolla drasticamente a terra vicino al minimo storico e risparmi circa 254 euro. Inoltre potrai acquistarlo subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Nothing Phone (3) a questo prezzo è da prendere all’istante

Chiaramente a questa cifra il Nothing Phone (3) è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. D’altra parte siamo di fronte a una top di gamma particolarissimo e diverso da tutti gli altri modelli. Inoltre questa è la versione più potente con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a supporto del potente processore Snapdragon 8s Gen 4.

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Ottimo il display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima da 4500 Nit. La back cover è particolare, come ogni dispositivo Nothing, e adesso ha un piccolo display interattivo con animazioni e notifiche. Offre chiaramente uno scomparto fotografico competitivo con un sensore posteriore, ultra grandangolare e teleobiettivo 3X da 50 MP. La batteria da 5150 mAh dura a lungo e ha la doppia ricarica via cavo e wireless rispettivamente da 65 W e da 15 W.

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Non aspettare oltre perché chiaramente un’occasione così allettante è impossibile che duri a lungo. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) da 512 GB a soli 695 euro circa, invece che 949 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
8 apr 2026
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