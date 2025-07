Il nuovo Nothing Phone (3) a -100€: TUTTO VERO, eccolo

Approfitta dell’offerta lancio di Amazon e ottieni uno sconto di 100 euro sulla versione più evoluta e capiente di Nothing Phone (3), il nuovo smartphone del marchio. Appena presentato e ancora in preordine sull’e-commerce, è già un’occasione da cogliere al volo. È garantita la consegna con spedizione gratuita al day one.

Nothing Phone (3) è in offerta lancio su Amazon

Di seguito le specifiche tecniche in dotazione. Lato software ci sono il sistema operativo Android con personalizzazione Nothing OS, accesso a Google Play per le applicazioni e l’interfaccia Glyph Matrix che in questa versione sfrutta un piccolo display a matrice sul retro. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Display AMOLED flessibile da 6,67 pollici (2800×1260 pixel, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i);

processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4;

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori da 50+50+50 megapixel e frontale da 50 megapixel;

supporto Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC;

altoparlanti stereo simmetrici e due microfoni;

lettore di impronte digitali sotto lo schermo;

batteria con ricarica rapida cablata da 65 W, wireless da 15 W e inversa fino a 7,5 W;

certificazione IP68.

Grazie alla prenotazione al minimo garantito di Amazon puoi risparmiare 100 euro e comprare Nothing Phone (3) in versione 16/512 GB al prezzo di quella 12/256 GB ovvero a soli 849 euro, invece di 949 euro come da listino ufficiale. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, c’è anche la consegna gratuita. Scegli la colorazione che preferisci tra Bianco e Nero.

È quasi ora dell’appuntamento con il Prime Day 2025: l’evento si svolgerà a partire da domani, martedì 8, fino a venerdì 11 luglio. Intanto, sull’e-commerce puoi già trovare le prime promozioni. Attiva la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Prime per partecipare.