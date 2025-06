Nothing Phone (3a) in doppio sconto: affare unico come il design

È in corso un’offerta di Amazon che farà gola a molti: il protagonista è Nothing Phone (3a), uno smartphone dal design unico e dotato di alcune funzionalità esclusiva. Si tratta di un doppio sconto che taglia il listino ufficiale. Progettato a Londra, può vantare un comparto hardware di alto profilo in relazione al suo prezzo di vendita standard e oggi è ancora più conveniente.

Affare su Amazon: Nothing Phone (3a) in offerta

Il vero tratto distintivo è rappresentato dall’interfaccia Glyph che sfrutta i LED presenti nella parte posteriore per dar vita a notifiche distinguibili tramite modelli di luci e suoni. A questo si uniscono il processore Snapdragon 7s Gen 3 5G di Qualcomm, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 50+50+8 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, il display AMOLED flessibile da 6,77 pollici, la connettività 5G, Dual SIM, Wi-Fi e Bluetooth 5.4, il sistema operativo NothingOS basato su Android (con 6 anni di patch per la sicurezza) e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 50 W. Scopri di più nella scheda del telefono.

Da listino ufficiale costerebbe 349 euro, ma l’e-commerce applica subito in automatico una prima riduzione della spesa da 30 euro e poi un’altra di 33 euro al check-out, sbloccando così il doppio sconto che porta Nothing Phone (3a) al prezzo finale di soli 286 euro. La colorazione è Bianco.

La disponibilità dello smartphone è immediata e puoi contare sulla consegna gratis entro domani. È venduto e spedito da Amazon. Il voto medio assegnato dai clienti con centinaia di recensioni è molto alto: 4,6 stelle su 5.