Nothing Phone (3a) è il medio gamma da acquistare a occhi chiusi

Uno smartphone senza mezzi termini con una serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto da poter acquistare ad occhi chiusi. Nothing Phone (3a) è il medio gamma definitivo con un rapporto qualità/prezzo eccellente e che non lascia l’amaro in bocca, anzi, ti penti di non averlo acquistato prima. Con tutto al posto giusto, ora è in promozione con uno sconto del 14% su Amazon, acquistalo a soli 299 euro invece di 349 euro e non perdere questa occasione.

Nothing Phone (3a): tutte le specifiche dello smartphone del momento

Con un’estetica che si fa riconoscere e che lo rende anche particolare rispetto alla massa di smartphone in circolazione, Nothing Phone (3a) si distacca dalla concorrenza e rende i giochi più interessanti. È disponibile in colorazione bianca e in mano ha un grip eccellente così da usarlo confortevolmente in tutte le fasi della giornata.

Ti accoglie con un display AMOLED da 6,77 pollici in risoluzione FHD+ che non lascia da parte neanche il più piccolo dei dettagli. Attraverso una gamma cromatica estesa e il refresh rate da 120Hz, applicazioni così come streaming e gaming sono all’ordine del giorno. A tutelare ogni tuo passo c’è un processore potente con ben 128GB di memoria da occupare in modi diversi. Questo perché anche il comparto fotografico non scherza e offre una selfie cam da 32mp per scatti fantastici e un sistema fotografico posteriore da 3 lenti ( 50+50+8MP) per diventare un professionista di foto e video. In più? Lo zoom da 30x ti fa sentire vicino alla luna. Tuttavia, anche se queste sono caratteristiche vincente, non sono le uniche perché lo smartphone deve tanto successo anche al suo sistema Nothing OS 3.1 che diventa più speciale con l’aiuto dell’AI e un nuovo tasto da scoprire nelle sue minuzie.

A soli 299 euro su Amazon, Nothing Phone (3a) è lo smartphone da acquistare senza pensieri. Aggiungilo con lo sconto al carrello.