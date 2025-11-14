 Nothing Phone (3a): lo smartphone che non passa inosservato a soli 279€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nothing Phone (3a): lo smartphone che non passa inosservato a soli 279€

Se sei alla ricerca di uno smartphone unico che lasci il segno allora il Nothing Phone (3a) è proprio la tua scelta: ora a 279€ su Amazon.
Nothing Phone (3a): lo smartphone che non passa inosservato a soli 279€
Tecnologia Mobile
Se sei alla ricerca di uno smartphone unico che lasci il segno allora il Nothing Phone (3a) è proprio la tua scelta: ora a 279€ su Amazon.

Il Nothing Phone (3a) è uno smartphone eccellente, dal design iconico che non passa inosservato. Oggi lo acquisti a un prezzo sicuramente conveniente al suo minimo storico. Aggiungilo al carrello con soli 279 euro, invece di 349 euro. Lo trovi a questo super sconto su Amazon e si tratta di un’offerta a tempo, quindi devi essere veloce prima che finisca.

Acquista il Phone (3a)

Dotato di intelligenza artificiale, mette a disposizione il nuovo Essential Key. Si tratta di uno spazio dove puoi catturare i tuoi contenuti preferiti e lasciare che sia l’intelligenza artificiale a riorganizzare tutto per te generando anche attività personalizzate. In pratica, una volta provato sarà un mai più senza per la sua praticità e utilità.

Con Nothing OS 3.1 l’esperienza utente con questo smartphone è completamente personalizzabile, creata per ispirare la tua creatività e massimizzare la tua produttività. Avrai a tua completa disposizione una marea di widget super cool e utili oltre che funzionalità pazzesche ed emoji per rendere tutto su misura per la tua vita.

Nothing Phone (3a): potenza senza limiti

Nonostante il prezzo così basso, questo smartphone si comporta da ottimo mediogamma, raggiungendo quasi i livelli di un top di gamma in quanto a performance e fluidità. Infatti, il Nothing Phone (3a) monta il chipset Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm. Insomma, una garanzia per quanto riguarda potenza e affidabilità. Con un booster fino a 20GB di RAM hai fluidità da vendere in multitasking. Ricordiamolo, a soli 279 euro!

Nothing Phone (3a) 128 GB - smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77

Nothing Phone (3a) 128 GB – smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77″ Display AMOLED flessibile FHD+ – Bianco

279,00349,00€-20%
Vedi l’offerta

Il display AMOLED flessibile da 6,77 pollici con tecnologia Full HD+ offre una straordinaria gamma di colori che supera il miliardo. L’esperienza visiva è pazzesca e ricca di dettagli. Super realistica e immersiva. A questo si aggiungono anche le funzionalità senza schermo con oltre 15 modalità innovative con notifiche LED e suono.

{title}

Acquista il Phone (3a)

La batteria da 5000 mAh carica in pochi minuti e assicura un’autonomia per giorni. Non perderti questa occasione su Amazon. Acquistalo anche a rate tasso zero da 55,80 euro al mese, per cinque mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H
Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon

Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon
Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€

Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€
CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più

CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più
JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H
Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon

Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon
Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€

Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€
CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più

CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti