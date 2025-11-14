Nothing Phone (3a): lo smartphone che non passa inosservato a soli 279€

Il Nothing Phone (3a) è uno smartphone eccellente, dal design iconico che non passa inosservato. Oggi lo acquisti a un prezzo sicuramente conveniente al suo minimo storico. Aggiungilo al carrello con soli 279 euro, invece di 349 euro. Lo trovi a questo super sconto su Amazon e si tratta di un’offerta a tempo, quindi devi essere veloce prima che finisca.

Dotato di intelligenza artificiale, mette a disposizione il nuovo Essential Key. Si tratta di uno spazio dove puoi catturare i tuoi contenuti preferiti e lasciare che sia l’intelligenza artificiale a riorganizzare tutto per te generando anche attività personalizzate. In pratica, una volta provato sarà un mai più senza per la sua praticità e utilità.

Con Nothing OS 3.1 l’esperienza utente con questo smartphone è completamente personalizzabile, creata per ispirare la tua creatività e massimizzare la tua produttività. Avrai a tua completa disposizione una marea di widget super cool e utili oltre che funzionalità pazzesche ed emoji per rendere tutto su misura per la tua vita.

Nothing Phone (3a): potenza senza limiti

Nonostante il prezzo così basso, questo smartphone si comporta da ottimo mediogamma, raggiungendo quasi i livelli di un top di gamma in quanto a performance e fluidità. Infatti, il Nothing Phone (3a) monta il chipset Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm. Insomma, una garanzia per quanto riguarda potenza e affidabilità. Con un booster fino a 20GB di RAM hai fluidità da vendere in multitasking. Ricordiamolo, a soli 279 euro!

Il display AMOLED flessibile da 6,77 pollici con tecnologia Full HD+ offre una straordinaria gamma di colori che supera il miliardo. L’esperienza visiva è pazzesca e ricca di dettagli. Super realistica e immersiva. A questo si aggiungono anche le funzionalità senza schermo con oltre 15 modalità innovative con notifiche LED e suono.

La batteria da 5000 mAh carica in pochi minuti e assicura un’autonomia per giorni. Non perderti questa occasione su Amazon. Acquistalo anche a rate tasso zero da 55,80 euro al mese, per cinque mesi.