Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il "diverso" ora anche a un ottimo prezzo

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando un’offerta davvero straordinaria che potrebbe quindi scadere da un momento all’altro e dunque devi essere velocissimo. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Nothing Phone (3a) Pro a soli 379,49 euro, anziché 479 euro.

Con lo sconto dunque del 21% puoi risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai portarti a casa uno smartphone sensazionale e diverso da tutti gli altri modelli. Ha un design iconico con LED che si illuminano nella back cover e che potrai personalizzare come desideri. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Nothing Phone (3a) Pro: adesso è da prendere al volo

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a questo prezzo il Nothing Phone (3a) Pro è da prendere all’istante, senza pensarci un attimo di più. Oltre ad avere una bellissima estetica, diversa da tutti gli altri smartphone, garantisce anche prestazioni eccezionali e un’ottima personalizzazione. Ad esempio fantastica l’interfaccia con widget e icone belle e funzionali.

Mentre venendo al pratico, troviamo il potente processore Snapdragon 7s Gen 3 con 12 GB di RAM e una memoria interna da ben 256 GB. Batteria super con capacità da 5000 mAh e ricarica rapida da 50 W. Non ha un peso piuma, con i suoi 211 grammi e uno spessore di 8,4 mm, ma gode della certificazione IP64 per resistere all’acqua e alla polvere. Ottimi scatti con la fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP.

Un’occasione unica da non perdere assolutamente. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3a) Pro a soli 379,49 euro, anziché 479 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.