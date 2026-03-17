 Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il "diverso" ora anche a un ottimo prezzo
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Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il "diverso" ora anche a un ottimo prezzo

L'inimitabile Nothing Phone (3a) Pro, nella versione da 256GB, oltre ad avere un design diverso da tutti gli altri oggi è anche in offerta.
Nothing Phone (3a) Pro da 256GB: il
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L'inimitabile Nothing Phone (3a) Pro, nella versione da 256GB, oltre ad avere un design diverso da tutti gli altri oggi è anche in offerta.

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Nothing Phone (3a) Pro: adesso è da prendere al volo

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a questo prezzo il Nothing Phone (3a) Pro è da prendere all’istante, senza pensarci un attimo di più. Oltre ad avere una bellissima estetica, diversa da tutti gli altri smartphone, garantisce anche prestazioni eccezionali e un’ottima personalizzazione. Ad esempio fantastica l’interfaccia con widget e icone belle e funzionali.

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Mentre venendo al pratico, troviamo il potente processore Snapdragon 7s Gen 3 con 12 GB di RAM e una memoria interna da ben 256 GB. Batteria super con capacità da 5000 mAh e ricarica rapida da 50 W. Non ha un peso piuma, con i suoi 211 grammi e uno spessore di 8,4 mm, ma gode della certificazione IP64 per resistere all’acqua e alla polvere. Ottimi scatti con la fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP.

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Pubblicato il 17 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
17 mar 2026
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