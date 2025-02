Notion AI: l'alternativa a ChatGPT che migliora la produttività

Per migliorare la propria produttività è possibile ricorrere a Notion, l’app che mette a disposizione degli utenti un workspace ricco di funzioni e in grado di agevolare le attività quotidiane, sia ai freelance, che hanno la necessità di organizzare in autonomia i vari task, che ai team di lavoro, che potranno collaborare su progetti di vario tipo.

Con Notion è possibile creare documenti, calendari, roadmap e molto altro ancora, sfruttando un tool “all in one” che può adattarsi alle esigenze dell’utente e che può essere arricchito da Notion AI, la funzione che consente di utilizzare l’intelligenza generativa per velocizzare le attività e incrementare, ancora di più, l’efficienza del proprio workflow. Di fatto, si tratta di una vera e propria alternativa a ChatGPT, già integrata nel workspace e in grado di semplificare al massimo la vita all’utente.

Per iniziare a usare il servizio basta raggiungere il sito ufficiale di Notion, accessibile qui di sotto. A disposizione degli utenti c’è anche una versione gratuita che consente di iniziare a familiarizzare con il tool oltre a vari piani a pagamento, con cui sfruttare appieno le potenzialità di Notion anche con l’integrazione con Notion AI.

Quanto costa Notion: ecco le promo

Notion è disponibile con vari piani tra cui scegliere quello più adatto alle proprie necessità. Per gli utenti ci sono i piani:

Free , completamente gratuito ; per usare Notion AI è previsto un costo di 7,50 euro al mese

, completamente ; per usare è previsto un costo di Plus dal costo di 9,50 euro al mese per utente oppure 17 euro al mese per utente con Notion AI

dal costo di per utente oppure per utente con Business dal costo di 14 euro al mes e per utente oppure 21,50 euro al mese per utente con Notion AI

dal costo di e per utente oppure per utente con Enterprise, riservato alle aziende e personalizzabile su misura delle necessità del team di lavoro

I prezzi indicati si riferiscono all’abbonamento annuale che garantisce il 20% di sconto rispetto al piano mensile. Per scegliere la versione più adatta alle proprie necessità basta seguire il link qui di sotto.

Cosa può fare Notion AI