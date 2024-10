Notion: un'app per la posta elettronica basata sull'AI

Notion si è già fatta notare mesi addietro per la sua app per prendere appunti basata sull’intelligenza artificiale e a quanto pare adesso si appresta a replicare l’esperienza per quel che concerne la posta elettronica. La software house, infatti, ha annunciato un’app per gestire le email, denominata molto semplicemente Notion Mail, che sarà caratterizzata da un elevata libertà sul fronte personalizzazione e integrerà funzioni legate all’AI.

Notion: app per la posta elettronica basata sull’AI in arrivo nel 2025

Andando più in dettaglio, Notion spiega che sarà possibile usare l’AI per organizzare, archiviare le email con un semplice prompt testuale e creare nuove bozze. Grazie all’integrazione con Notion Calendar, l’intelligenza artificiale sarà altresì in grado di programmare meeting e scrivere rapidamente email personalizzate.

Il lancio dell’app è previsto per i primi mesi del 2025 e inizialmente sarà compatibile con Gmail e sarà disponibile sia su Android sia su iOS. Il programma di Beta test è però già iniziato e chiunque sia interessato può iscriversi alla lista d’attesa tramite il sito di Notion.

Da tenere presente che proprio qualche mese fa la software house aveva acquisito Skiff, un servizio di email che punta sulla sicurezza e stando a quanto emerso fino a questo momento vi sono molteplici puti in comune.

Contestualmente Notion ha lanciato pure Forms, che come lascia intendere il nome stesso va a porsi come un diretto concorrente di Google Forms. Permette, infatti, di creare moduli compilabili per diversi scopi. Inoltre, sono stati comunicati aggiornamenti per il Notion Marketplace, tramite cui è possibile comprare e vendere template personalizzati