Pubblicità in arrivo su Nova Launcher dopo l'acquisizione

A inizio settembre, il creatore di Nova Launcher ha abbandonato il progetto gettando un’ombra sul suo futuro. L’ultima novità è il passaggio nelle mani di Instabridge, società svedese che lo ha appena acquisito da Branch, a sua volta proprietario dal 2022. L’ultimo aggiornamento sulla vicenda non piacerà ai tanti che da sempre fanno affidamento sul tool per personalizzare l’interfaccia di Android: sono in arrivo le pubblicità.

Pubblicità per Nova Launcher, era inevitabile

La buona notizia è che il launcher continuerà a essere supportato e aggiornato. Quella meno buona è che l’inclusione dell’advertising sembra inevitabile per strutturare un modello di business che possa rivelarsi sostenibile sul lungo periodo.

Nova necessita di un modello di business sostenibile per supportare lo sviluppo e la manutenzione continui. Stiamo valutando diverse opzioni, tra cui piani a pagamento e altri approcci. Come molti di voi avranno già anticipato, stiamo valutando anche opzioni basate su annunci pubblicitari per la versione gratuita.

Anche in seguito al probabile arrivo delle pubblicità nell’edizione gratuita dell’app, la versione Prime a pagamento (il cui prezzo è appena salito a 4,19 euro) rimarrà priva di banner e sponsor.

Se verranno introdotti annunci pubblicitari, Nova Prime rimarrà senza pubblicità. I ​​nostri principi guida sono chiari: mantenere l’esperienza pulita e veloce, evitare formati di disturbo e offrire un modo semplice per mantenere l’esperienza senza pubblicità.

L’impressione è che il nuovo proprietario Instabridge sia consapevole di aver allungato le mani non su un launcher qualsiasi, ma su quello che a lungo è stato un punto di riferimento per buona parte della community legata ad Android. E per questo motivo si sta muovendo con un doppio obiettivo: far digerire le decisioni prese, inevitabilmente impopolari, dimostrando al tempo stesso di essere disponibile ad ascoltare i feedback.

Ammiriamo da tempo ciò che Nova rappresenta: velocità, personalizzazione e controllo da parte dell’utente. Quando abbiamo visto quanto la community ci tenga ancora, ci è stato chiaro che Nova meritava un futuro stabile con una manutenzione attiva.

L’ipotesi open source rimane sul tavolo

Non è ancora del tutto esclusa l’ipotesi di adottare un approccio open source per lo sviluppo, sostenuta da tempo dal creatore originale Kevin Barry. Le valutazioni sono in corso.