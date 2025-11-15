Novità Disney+ invernali: tutte le serie migliori a soli 6€ al mese per te

I tuoi bambini amano i grandi classici Disney e le novità Pixar, e tu vorresti che potessero rivederli all’infinito? Basta con l’ingombro di DVD e Blu-Ray: con Disney+ hai tutto in un’unica piattaforma. Oggi l’abbonamento parte daappena 6,99 € al mese!

Solo oggi l’offerta è davvero conveniente. Un catalogo ampio non solo per i più piccoli, ma anche (e soprattutto) per te e per tutta la famiglia.

Cosa ottieni con Disney+

Con Disney+ accedi a un mondo pieno di emozioni, ricordi e avventure. Dai grandi classici come Il Re Leone, La Sirenetta, Cenerentola e Biancaneve, fino ai successi più recenti come Frozen ed Encanto, ogni visione è un viaggio nel cuore delle storie che hai sempre amato – e anche di quelle che non conosci ancora. Con la possibilità di creare fino a sette profili utente e impostare controlli parentali personalizzati, Disney+ è perfetto anche per i più piccoli: ogni membro della famiglia può accedere ai propri contenuti preferiti in totale sicurezza, senza interferenze.

Ultime uscite e novità

All’s Fair

Serie TV originale di Ryan Murphy con Kim Kardashian, Glenn Close e Sarah Paulson.

I Fantastici 4: Gli Inizi

Nuovo film Marvel che apre una nuova fase narrativa dell’universo cinematografico.

Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar

Documentario dietro le quinte della saga di James Cameron, perfetto per chi ama la produzione cinematografica.

A Very Jonas Christmas Movie

Film originale natalizio con protagonisti i Jonas Brothers, ideale per tutta la famiglia.

Grey’s Anatomy – Stagione 22

Il medical drama più famoso di sempre torna con una nuova stagione ricca di colpi di scena

Contenuti aggiuntivi del mese

Nuovi documentari National Geographic, film per famiglie, animazioni e produzioni originali rilasciate durante tutto il mese.

Oltre al piano mensile da 6,99 € con pubblicità, puoi optare anche per il piano Premium a 13,99 € (per vivere tutto in 4K), oppure il piano Standard a 9,99 € con visione in HD fino a 2 dispositivi.