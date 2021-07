Novità Xiaomi già in sconto: WiFi potente a 22€, OFFERTACCIA

Una delle ultime novità sbarcate su Amazon, firmate da Xiaomi, è il ripetitore WiFi AC1200. Un gioiellino dual band, che ora prendi già in gran sconto a 22€ appena con spedizioni rapide e gratis. Occasione a tempo, sii rapido!

Xiaomi: WiFi più potente in sconto su Amazon

Il colosso cinese è già noto nel settore dei sistemi di rete perché in grado di offrire eccezionali prodotti a prezzo più che accessibile.

Da pochissimo però, è sbarcato su Amazon l'ultimo oggetto del desiderio per di chi è alla ricerca di un prodotto per migliorare in modo importante la qualità della rete senza fili in tutta la casa o l'ufficio. Non si tratta di un ripetitore qualsiasi, infatti.

Questo gioiellino è dual band, ovvero supporta sia la rete 2,4 Ghz che quella 5 Ghz. La prima è a lungo raggio e ti permetterà di portare la rete ovunque. La seconda invece – a raggio più breve – ti garantirà una connessione super potente e veloce.

Dotato di pulsante WPS, è super comodo perché non servirà inserire alcuna password per poterlo utilizzare: premi il bottone colleghi il nuovo device. Ciliegina sulla torta, questo gioiellino ha anche una porta ethernet: questo significa che – se lo desideri – puoi collegare uno dei tuoi device a cavo, così da avere una connessione ancora più stabile. Perfetta d sfruttare, ad esempio, su un PC desktop.

A questo punto, ti starai chiedendo come funziona l'installazione. Niente di più semplice: trova il punto della casa dove il WiFi è più debole – ti aiuterà il software a sceglierlo – e posiziona esattamente lì questo gioiellino di Xiaomi. Connettilo al router di casa attraverso la configurazione guidata (semplicissima) ed in un attimo avrai fatto. Il segnale rimbalzerà sul dispositivo, sfruttando la doppia antenna, ed arriverà molto più lontano mantenendosi stabile e potente.

Approfitta adesso della super promozione Amazon del momento, porta a casa questo gioiellino in super sconto a 22€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.