NOW, solo 1€ per un mese di film e serie: ultimo giorno

The Idol, And Just Like That, Euphoria, The Last of Us e un mondo di altri contenuti in streaming ti aspettano su NOW: sono tutti inclusi nella promozione che oggi permette di ottenere un mese di abbonamento a Cinema ed Entertainment a 1 euro. L’offerta è valida ancora solo per poche ore, fino alla mezzanotte di oggi (venerdì 30 giugno), meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Un mese di streaming su NOW a solo 1 euro

Tra le altre nuove uscite, riguardanti film, serie TV e show, citiamo Shaq dedicata al gigante del basket Shaquille O’Neal e la pellicola Una Voce Diventata Leggenda su Whitney Houston. Nel mese di luglio toccherà invece alla decima e conclusiva stagione di The Blacklist, al remake di Bel-Air, ad Outlander e a L’Ultimo Boss di King Cross. Questo e molto altro si aggiungerà a un catalogo già ricco, con migliaia di opzioni tra cui scegliere.

Scegliendo di attivare l’offerta a 1 euro per l’accesso al catalogo Cinema ed Entertainment di NOW si può effettuare lo streaming a risoluzione Full HD e su un massimo di due schermi in contemporanea, dunque ad esempio sul televisore e sullo smartphone o sul tablet.

Il valore commerciale del pacchetto è 14,98 euro, dunque la possibilità di ottenerlo al prezzo di un caffè si traduce in uno sconto del 93% rispetto al listino. Come scritto in apertura, la promozione rimarrà valida solo fino alla giornata di oggi (30 giugno). Il consiglio per gli interessati è quello di approfittarne subito, prima che sia troppo tardi, garantendosi così la possibilità di trascorrere un mese intero in compagnia di film, serie TV e show in streaming, senza limitazioni e con la possibilità di cancellare il rinnovo della sottoscrizione in qualsiasi momento.

