Abbonati a NOW: un mese di Cinema+Entertainment a 1€

Oggi, per attivare il pass Cinema+Entertainment di NOW basta 1 euro: approfittane finché in tempo. Con una spesa inferiore rispetto a quella richiesta per un caffè al bar, è possibile accedere a un catalogo contenente migliaia di film, serie TV e show da guardare in streaming, senza limitazioni di alcun tipo né interruzioni pubblicitarie. Qualche esempio? Pellicole come Le Otto Montagne ed Elvis, tutti gli episodi di The Last of Us, Euphoria, Succession e le puntate di Pechino Express.

La grande offerta di NOW: 1€ per un mese di Cinema+Entertainment

Il servizio, gestito da Sky, tende così una mano ai nuovi utenti che desiderano poter avere sempre con sé i propri contenuti preferiti, da vedere su smartphone, tablet o computer oppure quando si è a casa comodamente sul televisore. Tutti gli altri dettagli a proposito della promozione in corso sono consultabili nella pagina dedicata.

Non si tratta dell’unica offerta proposta dalla sua piattaforma: c’è anche quella che permette di attivare il pass Sport a soli 5,99 euro per il primo mese. È quello che include tutte le gare di Formula 1 e MotoGP, le partite di Serie A, Champions League, Europa League e Conference League, il grande tennis, rugby, il basket della NBA e molto altro ancora.

Con il pass Cinema Entertainment di NOW a 1 euro si ha accesso anche ai nuovi episodi di Cucine da incubo e di Bruno Barbieri: 4 hotel. Tutti i contenuti del servizio sono in streaming, con la possibilità di vederli su qualsiasi dispositivo, on demand oppure scaricandoli nella memoria interna per la visione offline.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.