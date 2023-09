NOW: film, show, serie TV e sport, scegli il tuo pass in offerta

Vuoi accedere ad un mondo di intrattenimento senza limiti, con film, show, serie TV e sport di prima classe? NOW è qui darti tutto questo, offrendoti due incredibili pass, che puoi avere con prezzi a partire da soli 6,99 euro al mese. Non c’è tempo da perdere, è il momento perfetto per decidere quale pass fa al caso tuo e adesso ti daremo una mano.

Pass NOW: quale scegliere?

Se sei un appassionato di sport, il pass Sport è ciò che fa per te. A partire da soli 9,99 euro al mese, avrai accesso a un mondo di emozioni sportive. Cosa aspettarti?

Le tre grandi coppe europee UEFA, con tutte le partite che fanno battere il cuore degli appassionati di calcio.

La Serie A TIM con ben 3 partite su 10 a turno, insieme all’intera Serie BKT e Serie C NOW.

L’adrenalina della Formula 1, del Moto GP, del tennis, del basket e molto altro ancora.

Se invece il tuo cuore batte solo o anche per il cinema, le serie TV e gli show esclusivi, il pass Cinema ed Entertainment ti aspetta a partire da soli 6,99 euro al mese. Ecco cosa ti offre:

Serie TV internazionali firmate HBO, con storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

Gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original, per momenti di puro intrattenimento.

I film più attesi, con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite che ti terranno incollato allo schermo.

La bellezza di NOW è che puoi scegliere il pass che meglio si adatta ai tuoi gusti. Entrambi i pass ti offrono la massima flessibilità e il massimo intrattenimento. Non perdere l’occasione di trasformare il tuo tempo libero in un’avventura di film, show, serie TV e sport con NOW.

