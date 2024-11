NOW: i migliori film e serie in arrivo per chi ama il binge watching

Le nuove uscite in arrivo su NOW (scopri l’offerta) faranno la gioia degli appassionati di binge watching. Stiamo parlando di film e serie TV da guardare in streaming tutte d’un fiato, da soli o in compagnia, sul divano o in poltrona a casa oppure in mobilità sui propri dispositivi.

Nuove uscite su NOW, tra film e serie TV

Con i pass Cinema ed Entertainment sarà possibile vedere Un oggi alla volta, l’ultima pellicola di Nicola Conversa premiata con il riconoscimento Alice nella città al Festival di Roma. Tocca poi al colossal Dune: parte 2 che non ha certo bisogno di presentazioni, mentre Era mio figlio con Diane Kruger e Richard Gere è un dramma sentimentale che costringe a fare i conti con il passato. In tema con il periodo, La vigilia di Natale nel paese delle meraviglie è un film d’animazione Sky Original diretto da Peter Baynton e illustrato da Kate Hindley. C’è attesa anche per Piedone: uno sbirro a Napoli, la seire con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo che omaggia la memoria del personaggio reso immortale da Bud Spencer.

Arriveranno sulla piattaforma anche Un anno difficile diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano che racconta la storia di due amici incorreggibili, Sei fratelli di Simone Godano con Riccardo Scamarcio e Valentina Bellè e il thriller politico Shoshana. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Per chi ancora non l’ha vista, c’è poi Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la serie che in 8 episodi racconta la nascita degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto. Una full immersion tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, per capire la genesi di uno dei gruppi musicali capaci di segnare un’epoca.

