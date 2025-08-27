 NOW Pass Sport in offerta a 19,99 euro al mese e ti prepari a un weekend di fuoco
Con il pass Sport di NOW ti aspetta un weekend imperdibile tra Serie A, Serie C, Premier League, F1, US Open e molto altro ancora.
Il grande sport di Sky dove, come e quando vuoi. Questo è quanto ti offre il pacchetto Sport di NOW, la piattaforma streaming dell’emittente, con cui puoi accedere al meglio dello sport italiano e internazionale dai tuoi dispositivi preferiti come smart TV, PC, smartphone, tablet, console di gioco e altro ancora. Il pass ha un costo di 29,99 euro al mese (con 24,99 euro per il primo mese), ma scegliendo l’abbonamento con vincolo annuale lo pagherai soltanto 19,99 euro al mese risparmiando di fatto ben 4 mesi.

Attiva il pass Sport di NOW in offerta

Eventi NOW Sport

Cosa puoi vedere con il pass Sport di NOW

Il pass Sport di NOW include le grandi coppe europee tra UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, il calcio italiano con 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C, tutta la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

Ancora, il grande tennis, tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming, il basket italiano e internazionale con n e molto altro ancora.

Quindi, cosa potrai vedere già questo weekend? Scopriamolo insieme:

  • Lo US Open di Tennis
  • La Diamond League di Atletica
  • Le partite della terza giornata di Premier League
  • Le partite della seconda giornata di Serie C
  • Lecce-Milan, Pisa-Roma e Torino-Fiorentina della terza giornata di Serie A
  • Le migliori partite della Bundesliga
  • Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1

Attiva il pass Sport di NOW in offerta

Tutto questo, attivando il pass annuale, a soli 19,99 euro al mese invece di 29,99 per un anno di grandissimo sport sulle tue piattaforme preferite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Tutta la programmazione sportiva di Sky è su NOW a meno di 20€/mese

Tutta la programmazione sportiva di Sky è su NOW a meno di 20€/mese
Pirateria Streaming: stretta sui controlli di IPTV e Pezzotto illegali

Pirateria Streaming: stretta sui controlli di IPTV e Pezzotto illegali
La Serie A è iniziata: come vedere tutte le partite al prezzo più basso possibile

La Serie A è iniziata: come vedere tutte le partite al prezzo più basso possibile
Moto GP: come vedere in streaming, anche dall'estero, il GP di Ungheria

Moto GP: come vedere in streaming, anche dall'estero, il GP di Ungheria
Giovanni Ferlazzo
27 ago 2025
