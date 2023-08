NOW Premium e pass con pubblicità dal 28 settembre

NOW ha annunciato importanti novità per gli utenti che usano il servizio di streaming. A partire dal 28 settembre sarà disponibile l’opzione Premium (gratuita per i già clienti). Contestualmente verranno introdotti i pass con pubblicità nei contenuti on demand che avranno prezzi inferiori rispetto a quelli attuali.

Novità di NOW dal 28 settembre

L’opzione Premium ha un costo aggiuntivo di 5 euro/mese, ma per gli utenti con abbonamento attivo sarà gratis. Ovviamente diventerà a pagamento in caso di disattivazione dell’opzione o di uno dei pass che compongono l’attuale offerta. I vantaggi dell’opzione Premium sono tre:

Contenuti on demand senza pubblicità (presente nei canali live)

Audio con Dolby Digital 5.1

Visione contemporanea su due dispositivi

L’audio Dolby Digital 5.1 non sarà disponibile al lancio su browser, Android, iOS, Chromecast Gen 2, smart TV LG del 2017 e precedenti, smart TV Samsung del 2016 e precedenti, Vodafone TV Box Gen 1 e Gen 2.

Sempre dal 28 settembre verranno ridotti da 9,99 euro/mese a 8,99 euro/mese i prezzi dei pass Cinema e Entertainment. Il prezzo del pass Sport rimarrà 14,99 euro/mese. Acquistando sia il pass Entertainment che il pass Cinema si pagherà solo 11,98 euro/mese, invece di 17,98 euro/mese.

Gli utenti che sottoscriveranno i pass Cinema, Entertainment e Sport senza opzione Premium vedranno la pubblicità nei contenuti on demand e l’audio sarà stereo. La risoluzione massima è ancora full HD (anche con l’opzione Premium), quindi niente 4K, come su altri servizi d streaming.

La visione contemporanea su due dispositivi non significa che l’utente può condividere le credenziali di login con persone residenti in altre abitazioni. NOW non vieta espressamente questa pratica, ma al punto 4.1 delle condizioni del servizio è scritto che le credenziali devono essere utilizzate solo in ambito familiare e domestico.