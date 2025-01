NOW: serie TV, film e sport a partire da 6,99 euro al mese

È il momento migliore per abbonarsi a NOW. La piattaforma streaming che ti permette di accedere ai contenuti Sky senza decoder, senza parabola e con un abbonamento flessibile che puoi disdire quando vuoi ha arricchito ulteriormente la propria offerta diventando ormai imperdibile. Si parte da 6,99 euro al mese per il pass Entertainment.

NOW: cosa puoi vedere tra intrattenimento e sport

NOW ti permette di scegliere fra tre differenti pass. Il più economico, che parte da 6,99 euro al mese, è il pass Entertainment con cui guardare le serie TV e gli show di Sky come M – Il Figlio del Secolo, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la nuova stagione di Masterchef e molto altro ancora.

A 9,99 euro al mese puoi aggiungere anche il Cinema con i film più attesi e oltre 1000 titoli disponibili on-demand quando vuoi con le uscite più recenti a pochi mesi di distanza dal debutto sul grande schermo.

Poi, a partire da 14,99 euro al mese, ecco il pass Sport. Una valanga di contenuti per tutti gli appassionati a partire dal calcio nazionale con 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C, la Premier League e la Bundesliga. Poi, spazio al grande tennis con i tornei del Grande Slam, ATP Tour e WTA Tour e, naturalmente, i motori con le nuove stagioni di Formula 1 e MotoGP in arrivo per non parlare del basket NBA e molto altro ancora.

A te la scelta: NOW è disponibile sui principali dispositivi tra PC, smartphone, tablet, smart TV e console da gioco. Puoi disdire quando vuoi e non serve il decoder. Più facile di così?