NOW è serie TV, show, film e sport OGGI da soli 6,99€ al mese

Vivi un intrattenimento senza limiti con NOW. Grazie a questa soluzione porti sempre con te serie TV, show, film e sport. Infatti, la sua piattaforma streaming live e on demand è disponibile per tantissimi dispositivi mobili e smart TV. Cosa stai aspettando? Entra anche tu in questo fantastico mondo. Oggi a partire da soli 6,99 euro al mese. Devi solo cliccare su questo link. In pochi secondi avrai tutto a tua completa disposizione.

Scegli il tuo abbonamento e inizia subito a guardare i contenuti inclusi alla qualità che preferisci. La migliore offerta è PASS CINEMA + PASS ENTERTAINMENT + PREMIUM che, a soli 11,99 euro al mese, per 12 mesi, con permanenza minima 1 anno, ti offre: serie TV e show, film incredibili e super attesi, 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1. Davvero niente male questa soluzione.

E se vuoi lo sport nessun problema. Attiva PASS SPORT + PREMIUM a soli 15,99 euro al mese, per 12 mesi, con permanenza minima 1 anno. Inclusi hai le coppe europee UEFA, Serie A TIM, Serie BKT e Serie C, Formula 1, MotoGP, Basket e molto altro ancora, 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1. Puoi attivare questo abbonamento da solo o aggiungerlo agli altri.

NOW funziona anche all’estero

NOW è la soluzione perfetta anche per chi viaggia molto. Attivalo subito a un prezzo speciale. Infatti, se ti trovi fuori dall’Italia per lavoro o vacanza, con il tuo abbonamento puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di vedere in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale della piattaforma con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

