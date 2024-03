NOW: tutta la programmazione Sky senza vincoli, in streaming e a costi ridotti

È il momento giusto per scegliere NOW. La piattaforma di streaming, infatti, consente l’accesso a tutta la programmazione Sky senza vincoli e con costi ridotti. C’è anche la possibilità di risparmiare ulteriormente con l’offerta che include una permeanza minima di 12 mesi. Chi sceglie NOW, inoltre, può attivare l’Opzione Premium per accedere da due dispositivi in contemporanea alla piattaforma.

Le offerte NOW partono da 6,99 euro al mese e sono attivabili direttamente online.

Cosa include e quanto costa NOW oggi

L’offerta di NOW è davvero completa e si articola in tre diversi Pass:

Entertainment per accedere ai contenuti di Sky TV

per accedere ai contenuti di Sky TV Cinema per accedere ai contenuti di Sky Cinema

per accedere ai contenuti di Sky Cinema Sport per accedere ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport

In più, c’è l’Opzione Premium per eliminare la pubblicità dai contenuti on demand e per poter sfruttare l’accesso da 2 dispositivi in contemporanea.

I costi per accedere a NOW sono i seguenti:

Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Entertainment + Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Entertainment + Cinema + Premium al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi Sport al costo di 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Sport + Premium al costo di 19,99 euro al mese oppure 12,99 euro al mese per 12 mesi

Per l’offerta completa (Entertainment + Cinema + Premium oltre al Pass Sport attivato successivamente) il costo complessivo è di 29,98 euro al mese oppure di 21,98 euro al mese per 12 mesi.

Per scegliere e attivare i Pass NOW è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare che l’accesso alla piattaforma di streaming può avvenire da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer, Smart TV etc.). Ecco i dettagli: