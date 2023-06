NOW TV a solo 1€? Follia pura con Cinema ed Entertainment

Attiva NOW TV Cinema ed Entertainment a 1 euro. Hai ancora pochi giorni di tempo prima che l’offerta termini. Grazie a questa promozione ottieni l’intrattenimento in streaming unico di questa piattaforma con tantissimi contenuti disponibili su Sky TV e Cinema come Serie TV Internazionali, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, e il Grande Cinema, con oltre 200 prime visioni l’anno. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, perché il tempo corre.

Questo mese ti aspettano tantissime novità interessanti, tutte da vedere. Tra i titoli più blasonati ci sono And Just Like That, il nuovo capitolo di Sex and the City. Inoltre hai The Idol, Euphoria, The Last of Us e molto altro ancora. L’intrattenimento per tutta la famiglia non finisce mai grazie anche agli Show più amati di sempre come Bruno Barbieri – 4 Hote, Cucine da Incubo, Alessandro Borghese – 4 Ristorante e tantissimo altro ancora.

NOW TV CINEMA + ENTERTAINMENT: l’offerta da 1€ è fenomenale

Scegli NOW TV CINEMA + ENTERTAINMENT a solo 1 euro. Grazie a questa promozione puoi provare un pacchetto di contenuti incredibili a un prezzo fenomenale per il primo mese. Poi sei libero di continuare l’abbonamento mensile a soli 14,98 euro o di recedere dal contratto senza penali. Dai un’occhiata al ricco bundle incluso nel PASS CINEMA + ENTERTAINMENT:

Serie TV pluripremiate internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, e italiane;

pluripremiate internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, e italiane; Grande Cinema con i migliori film e oltre 200 prime visioni l’anno;

con i migliori film e oltre 200 prime visioni l’anno; Show in esclusiva con le produzioni di Sky Original.

Inoltre, se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS CINEMA + ENTERTAINMENT puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale della piattaforma con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.