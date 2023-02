Scopri come ottenere NOW TV a soli 3€

NOW TV è un’ottima piattaforma di streaming live e on demand che trasferisce in modo pratico e intuitivo tutti i contenuti di Sky sui tuoi dispositivi mobili. Il vantaggio è che non hai nessun vincolo, quindi puoi disdire quando vuoi, e puoi portare film, serie TV, docuserie, show e sport sempre con te.

Oggi puoi ottenere tutto questo a soli 3 euro, per il primo mese. Incluso hai il catalogo PASS CINEMA ed ENTERTAINMENT. A questo prezzo, poi 14 euro al mese, potrai vedere le stagioni delle serie TV più amate e acclamate, come The Last of Us. Ma non è tutto.

Infatti, sarai allietato dagli show più seguiti dell’anno oltre che a nuovi film ogni settimana. Non mancheranno nemmeno documentari e programmi dedicati a bambini e ragazzi. Tutto questo a soli 3 euro per il primo mese. Un’occasione particolarmente vantaggiosa.

NOW TV cambia le ragioni del tuo intrattenimento

Ovviamente questo a 3 euro è solo un pacchetto in offerta. Ce ne sono davvero tanti altri che possono rispondere anche meglio alle tue passioni. Ad esempio, PASS SPORT a 14,99 euro offre calcio, motori, tennis e tutto lo sport di Sky in super HD.

Oppure puoi attivare PASS CINEMA ENTERTAINMENT a soli 9,99 euro al mese con una permanenza minima di 6 mesi consecutivi. Grazie a questa soluzione potrai guardare i contenuti accessibili in contemporanea su due dispositivi.

Perché scegliere NOW TV? Fondamentalmente perché è intrattenimento allo stato puro dove e quando vuoi. Puoi portarlo sempre con te. Tra l’altro, in base alla composizione del tuo abbonamento, potrai accedere senza limitazioni geografiche dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

