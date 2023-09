NOW TV da soli 6,99€ grazie a questa OFFERTA LAMPO

NOW TV è la soluzione perfetta per avere tutti i contenuti che ami in streaming ovunque tu sia. Puoi vederli comodamente a casa tua su qualsiasi smart TV oppure in viaggio sui tuoi dispositivi. Scegli l’offerta di oggi! A partire da soli 6,99 euro hai film, serie TV, show e tutto lo sport di Sky. Basta scegliere il PASS che preferisci o tutti quanti e goderti un intrattenimento con fiocchi al prezzo più basso di sempre.

Attiva PASS SPORT da soli 9,99 euro e scopri tutti i contenuti disponibili fin da subito. A disposizione in diretta e on demand hai le 3 grandi coppe Europee UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C. Inoltre, inclusi hai anche Formula 1 e MotoGP in diretta esclusiva. Non mancano nemmeno il grande Tennis, il Basket con anche la NBA e tanto altro ancora compresi Eurosport 1 ed Eurosport 2.

NOW TV è anche cinema, serie TV e show

Attiva PASS ENETERTAINMENT + CINEMA da soli 6,99 euro e scopri tutti i contenuti disponibili fin da subito. Con NOW TV CINEMA hai i film più attesi con oltre 200 prime visioni scelte da Sky Cinema. Inoltre, con NOW TV ENTERTAINMENT hai serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show più amati, i documentari su natura, storia e scienza, e un canale dedicato alle notizie 24 ore su 24.

Addirittura puoi anche scegliere solo PASS ENTERTAIMENT o solo PASS CINEMA. Nondimeno, puoi attivare tutti i pacchetti disponibili in un’unica soluzione molto conveniente. Scegliendo la promo annuale puoi risparmiare notevolmente rispetto al costo mensile. Insomma, hai tutte le opzioni possibili e immaginabili per rendere l’intrattenimento tuo e della tua famiglia una vera e propria passione facile da godersi.

