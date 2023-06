NOW TV Cinema + Entertainment a 1€: FOLLIA PURA

NOW TV è letteralmente folle. Oggi ha debuttato con un’offerta pazzesca che sta facendo impazzire tutti. Vuoi darci un’occhiata? Attento però perché crea dipendenza. Attiva PASS CINEMA + ENTERTAINMENT a solo 1 euro. Potrai provare questo servizio per un mese, godendo di tutti i contenuti inclusi senza alcuna limitazione. Dopodiché il costo passerà a soli 14,99 euro al mese.

Questo servizio di streaming live e on demand è tra i più economici disponibili se si confronta in base ai contenuti offerti a catalogo. Infatti, potrai vedere i migliori titoli offerti da Sky TV e Sky Cinema con il vantaggio di poterne fruire da un’app in streaming, ovunque tu sia. Questo grazie anche alla Portabilità Transfrontaliera che garantisce l’accesso senza georestrizioni in tutta l’Unione Europea.

Così potrai vedere dall’app ufficiale di NOW TV, sugli stessi dispositivi che utilizzi solitamente, tutti i programmi che desideri. Senza costi aggiuntivi questo servizio è valido fuori dall’Italia nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 14,98€ al mese Vedi l'offerta Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

Full HD Prezzo mensile: da 14,90€ al mese Vedi l'offerta Prime Video Caratteristiche: Fino a 3 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 4,99€ al mese Vedi l'offerta Disney+ Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Funzione GroupWatch Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 8,99€ al mese Vedi l'offerta Netflix Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 7,99€ al mese Vedi l'offerta Infinity Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: Full HD Prezzo mensile: da 8,99€ al mese Vedi l'offerta Apple TV+ Caratteristiche: Supporta HDR10 e HDR10+

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: 4K

Full HD

Dolby Prezzo mensile: da 6,99€ al mese Vedi l'offerta Paramount+ Caratteristiche: Sottotitoli inclusi

Possibilità di download (max 25 contenuti)

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: Full HD Prezzo mensile: da 7,99€ Vedi l'offerta

NOW TV a 1€: prova l’intrattenimento di qualità

Entra anche tu a far parte della famiglia di NOW TV e divertiti con tutti i contenuti disponibili per te e per tutta la tua famiglia. Oggi provare il suo ricco catalogo ti costa pochissimo. Attiva ora PASS CINEMA + ENTERTAINMENT a solo 1 euro. Per un mese avrai la possibilità di goderti tutti i contenuti senza limiti, dove e quando vuoi. Il bundle include:

Serie TV nazionali e internazionali in esclusiva e tantissimi altri titoli;

nazionali e internazionali in esclusiva e tantissimi altri titoli; Show e produzioni Sky Original per tutta la famiglia;

e produzioni Sky Original per tutta la famiglia; Grande Cinema con film spettacolari e tantissime prime visioni esclusive.

Non farti sfuggire questa grande occasione! NOW TV ti sta aspettando a solo 1 euro per provare un mese tutti i contenuti del fantastico PASS CINEMA + ENTERTAINMENT. Approfittane subito, intanto che sei ancora in tempo e l’offerta è disponibile. Molti contenuti sono in contemporanea con gli Stati Uniti.

