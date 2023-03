Con NOW TV guardi Formula 1 e MotoGP a un prezzo LOW COST

Grazie all’offerta in corso, oggi attivi NOW TV PASS SPORT a soli 14,99 euro al mese. Questo ricco bundle ti permette di vedere tutto lo Sport di Sky quando vuoi e dove vuoi in streaming live e on demand. Incluse nel palinsesto ci sono tutte le gare in diretta di Formula 1 e MotoGP. Cosa stai aspettando? Scegli il miglior intrattenimento possibile a un prezzo decisamente conveniente.

Installa l’app ufficiale e accedi a un catalogo ricco di contenuti che puoi vedere in diretta o rivedere on demand ovunque tu sia e in qualunque momento. Compatibile per tutti i dispositivi, è di facile utilizzo e puoi sfruttarla in portabilità. Il vantaggio è che puoi gustarti tutto lo sport che vuoi anche quando sei in viaggio.

Infatti, i programmi che hai scelto con PASS SPORT ti seguono anche nei Paesi dell’Unione Europea. In pratica, l’abbonamento a NOW TV è compatibile al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, portando così in Europa molti dei programmi accessibili dall’Italia.

A seconda del Pass che hai attivato avrai accesso senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che solitamente utilizzi tutti i giorni. Inoltre, potrai scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

NOW TV è Formula 1, MotoGP e tantissimi altri sport in diretta streaming

La qualità di NOW TV è indiscutibile. Attiva PASS PORT e ottieni l’accesso a tantissimi sport, tutti quelli disponibili su Sky. Si tratta di un pacchetto decisamente conveniente per soddisfare le tue esigenze di intrattenimento legate al mondo sportivo.

Scegliendo questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni. Il ricco bundle include lo sport e ti costa solo 14,99 euro al mese. Un vero affare anche perché, oltre alla UEFA Champions League e alla Serie A TIM, puoi vedere anche in diretta Formula 1, MotoGP, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.