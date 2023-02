NOW TV: tutte le novità in arrivo a marzo 2023

NOW TV è la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky. Quindi per natura i contenuti disponibili a catalogo sono tantissimi e, soprattutto, sempre rinnovati. Infatti, ogni mese assistiamo all’arrivo di numerose novità tra film, serie TV e show.

Anche marzo 2023 sarà un mese ricco per chi ama l’intrattenimento di qualità. Preparati a gustarti tantissimi titoli interessanti e particolarmente attesi da fan e abbonati. Se ancora non lo hai fatto iscriviti subito a questo servizio selezionando uno dei piani disponibili.

Oggi ottieni NOW TV a soli 3 euro. Per il primo mese potrai accedere al pacchetto PASS CINEMA + ENTERTAINMENT a un prezzo decisamente interessante. Successivamente pagherai solo 14,98 euro al mese. Altrimenti c’è la formula a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 6 mesi.

NOW TV: tutte le serie TV in arrivo a marzo 2023

Concentriamoci ora su tutti i contenuti in arrivo lungo tutto il mese di marzo 2023. NOW TV ha promesso di arricchire l’intrattenimento dei suoi abbonati con tantissime serie TV spettacolari. Ecco l’elenco completo di quelle in programma:

1 Marzo 2023

Yellowstone (Stagione 5)

3 Marzo 2023

DJANGO (Episodi 5-6)

3 Marzo 2023

DJANGO (Episodi 7-8)

10 Marzo 2023

L’Opera Stagione 2

Law & Order: I due volti della giustizia (Stagione 22)

17 Marzo 2023

DJANGO (Episodi 9-10)

17 Marzo 2023

Good Sam (Stagione 1)

20 Marzo 2023

Killing Eve (Stagione 1)

21 Marzo 2023

Christian (Stagione 2)

24 Marzo 2023

Hotel Portofino (Stagione 2)

Tutti i film in arrivo a marzo 2023

Vediamo ora tutti i film in programma a marzo 2023 per NOW TV:

1 Marzo 2023

Un’ombra sulla verità

3 Marzo 2023

Infinite Storm

4 Marzo 2023

Living

Living 6 Marzo 2023

Kimi – Qualcuno in ascolto

6 Marzo 2023

American Night

7 Marzo 2023

Close

9 Marzo 2023

The last son

13 Marzo 2023

Elvis

13 Marzo 2023

Dakota

14 Marzo 2023

Black Phone

16 Marzo 2023

Notte Fantasma

18 Marzo 2023

Quasi orfano

22 Marzo 2023

Agent Game

22 Marzo 2023

Non mollare mai

25 Marzo 2023

Ai confini del mondo – La vera storia di James Brooke

26 Marzo 2023

Bones and all

27 Marzo 2023

Call Jane

28 Marzo 2023

War – La guerra desiderata

30 Marzo 2023

Taddeo l’esploratore e la Tavola di Smeraldo

